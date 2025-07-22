Дерматолог Галлямова предупредила о рисках подхватить вшей в лагерях и бассейнах Общество

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Лето — время активного отдыха, но с ним связаны и риски, например, вспышки педикулёза. Это заболевание кожи и волос, вызываемое вшами, чаще встречается в летний сезон. И предвзятое мнение, что педикулёзу подвержены асоциальные люди, является заблуждением.

Педикулез вызывается вшами, которые могут жить на разных частях тела человека. Различают три вида вшей: головные — обитают в волосах головы; платяные — живут в одежде и белье; лобковые — поражают лобковые волосы и иногда ресницы.

Вши легко передаются при тесном контакте, например, в детских лагерях, в бассейне или при использовании чужих вещей.

"Вши легко переползают, так как достаточно подвижны не только на суше, но и в воде. Если ребёнок с педикулёзом поплавал в общем маленьком бассейне, то он может заразить другого", — рассказала телеканалу "360" профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Дети передают гнид при обмене расчёсками, заколками или ободками, полотенцами, подушками, местами в постелях. Взрослым подхватить паразитов можно при тесном контакте в общественном транспорте, в местах большого скопления людей, при использовании чужих головных уборов, постельных принадлежностей, одежды.

Основные симптомы педикулёза включают:

- зуд на голове, шее или в области половых органов;

- ощущение движения в волосах или на коже;

- следы расчёсов, особенно за ушами и на затылке;

- красные пятна на коже;

- колтуны из-за склеивания волос.

Юлия Галлямова отмечает, что заметить самих вшей бывает очень сложно, проще увидеть их яйца — гниды, которые располагаются на расстоянии одного-двух сантиметров от корня волос.При обнаружении чего-то похожего следует обратиться к паразитологу или дерматологу. Специалист сможет определить природу насекомых с помощью прибора под названием лампа Вуда, или дерматоскоп, либо с обычной лупой.

Для предотвращения заражения важно соблюдать личную гигиену, использовать только свои личные вещи и избегать контакта с зараженными - это нужно объяснить детям перед поездкой в лагерь.

"Нужно объяснить, что нельзя пользоваться чужими резинками, расчёсками, личными принадлежностями. Свои аксессуары нельзя давать другим, а если ими всё-таки кто-то воспользовался, то не трогать после этого. Ребенок должен чётко знать, что у него собственные полотенце и подушка", — объяснила Галлямова.

Госпитализация при этом заболевании не требуется, лечение проводят на дому при соблюдении всех гигиенических норм, без посещения детского сада или школы. Феном заболевшему лучше не пользоваться во избежание заражения окружающих.



Процесс лечения может включать три основных метода, их комбинация зависит от степени запущенности болезни: механический метод — вычёсывание вшей и гнид; физический — кипячение и глажка белья и одежды; химический — применение педикулицидов, их продают в виде лосьонов, шампуней, мыла, эмульсий, концентратов, аэрозолей.

Но не рекомендуется использовать ряд народных средств: вазелин, уксус, ацетон или другие агрессивные средства. Бритьё головы не решает проблему, а наоборот, может стать барьером к социализации ребёнка среди сверстников.