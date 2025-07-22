Более 63 тысяч обращений от нижегородцев поступило на платформу обратной связи за I полугодие 2025 года Общество

За первое полугодие 2025 года на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) поступило и было отработано более 63 тысяч обращений от жителей Нижегородской области.

«За первые 6 месяцев этого года на платформе было проведено 177 общественных обсуждений и 288 публичных слушаний, опубликовано 571 муниципальный и 16 региональных опросов. Продолжается подключение учреждений области к ПОС для более быстрой отработки запросов нижегородцев», - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В настоящее время к ПОС подключено более 4 тысяч организаций, среди них - исполнительные органы и муниципалитеты, детские сады, учреждения образования, культуры, здравоохранения, организации социального обслуживания, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по переработке ТКО, операторы по приему платежей в сфере ЖКХ, расчетные центры, а также домоуправляющие компании.

«Жители региона всё чаще используют платформу обратной связи для решения своих вопросов – количество обращений выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ПОС перестал быть просто инструментом «обратной связи» и превратился в эффективную площадку для оперативного реагирования: для более чем 100 тем в Нижегородской области установлены самые короткие сроки – до 10 дней, но многие обращения решаются в день отправки сообщения», – рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов отвечает задачам федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. «Экономика данных» — правопреемник нацпроекта «Цифровая экономика».

Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО «Диалог». Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/tsur52.