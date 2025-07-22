В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2025 14:05  [111] Ремонтные работы скажутся на сроках открытия некоторых школ Нижнего Новгорода
23 июля 2025 13:25  [126] Ежа спасли из строительной ловушки на территории ННГУ
23 июля 2025 13:00  [164] Нижегородское метро отказывается от жетонов
23 июля 2025 12:40  [146] Нижегородский аэропорт устраняет задержки рейсов
23 июля 2025 11:37  [172] Минпросвещения установило норму учебной нагрузки для школьников в неделю
23 июля 2025 11:20  [211] Нижегородские коммунальщики устраняют последствия непогоды
23 июля 2025 10:40  [259] Минтранс РФ направил спецтехнику для ликвидации аварии на Городецком гидроузле
23 июля 2025 10:28  [186] В Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей со следующеего года
23 июля 2025 09:58  [151] Металлурги из Выксы и фонд "ОМК-Участие" помогут собрать первоклассников в школу
23 июля 2025 09:45  [295] Прокуратура контролирует круизные компании после аварии на Городецком гидроузле
Общество

Более 63 тысяч обращений от нижегородцев поступило на платформу обратной связи за I полугодие 2025 года

23 июля 2025 07:45  [173] Общество
Более 63 тысяч обращений от нижегородцев поступило на платформу обратной связи за I полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) поступило и было отработано более 63 тысяч обращений от жителей Нижегородской области.

«За первые 6 месяцев этого года на платформе было проведено 177 общественных обсуждений и 288 публичных слушаний, опубликовано 571 муниципальный и 16 региональных опросов. Продолжается подключение учреждений области к ПОС для более быстрой отработки запросов нижегородцев», - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В настоящее время к ПОС подключено более 4 тысяч организаций, среди них - исполнительные органы и муниципалитеты, детские сады, учреждения образования, культуры, здравоохранения, организации социального обслуживания, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по переработке ТКО, операторы по приему платежей в сфере ЖКХ, расчетные центры, а также домоуправляющие компании.

«Жители региона всё чаще используют платформу обратной связи для решения своих вопросов – количество обращений выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ПОС перестал быть просто инструментом «обратной связи» и превратился в эффективную площадку для оперативного реагирования: для более чем 100 тем в Нижегородской области установлены самые короткие сроки – до 10 дней, но многие обращения решаются в день отправки сообщения», – рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков. 

Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов отвечает задачам федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. «Экономика данных» — правопреемник нацпроекта «Цифровая экономика».

Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО «Диалог». Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/tsur52.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Нацпроект ЦУР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных