Ветеран СВО Валерий Демидов: "Готов делиться опытом и приносить пользу Нижегородской области" Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» позволит участникам СВО, получившим боевую закалку, проявить себя и на гражданском поприще. В свою очередь, я готов делиться опытом и приносить пользу региону», – заявил ветеран СВО, участник программы Валерий Демидов.

Валерий окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, после службы работал в сфере АПК, в том числе в течение 12 лет руководил сельхозпредприятием. В период мобилизации был направлен в зону СВО.

«Я кадровый офицер, с первых дней службы занимал руководящие командные должности. Это большая ответственность: помимо принятия непростых решений, приходится отвечать за жизнь и здоровье вверенных бойцов. Мне есть чем поделиться и помочь региону в новом качестве – продолжить службу Родине на государственной и муниципальной службе», – говорит ветеран СВО.

Сейчас Валерий Демидов руководит небольшим предприятием. В рамках программы «Герои. Нижегородская область» он рассчитывает развить навыки стратегического планирования и руководства большим коллективом. А после завершения обучения – применить их в сфере сельского хозяйства.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве в части реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассессмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы после возвращения в регион.