Металлурги из Выксы и фонд "ОМК-Участие" помогут собрать первоклассников в школу Общество

Фото: ОМК

Сотрудники Объединенной металлургической компании (ОМК) и благотворительного фонда "ОМК-Участие" в 12-й раз проводят в Выксе акцию "В школу – вместе". Об этом сообщила пресс-служба компании.

На сайте фонда открыт специальный раздел, где размещены истории подопечных, списки необходимых школьных принадлежностей и контакты координаторов. Любой желающий может выбрать ребенка и приобрести для него форму, рюкзак, канцтовары, спортивную обувь и другие вещи, необходимые для начала учебного года.

К инициативе присоединяются заводчане из Выксы, а также жители Альметьевска, Белгорода, Благовещенска, Челябинска, Чусового и регионов, где есть вагоноремонтных депо "Стального пути". Примут участие и сотрудники ОМК в Москве. В этом году помощь получат более 80 первоклассников и две многодетные семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, из разных регионов России.

Сбор подарков продлится до 15 августа. После этого волонтеры и сотрудники фонда передадут вещи детям.

Генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина отметила, что сотрудники компании всегда охотно поддерживают семьи будущих первоклассников, а школьная акция – одна из любимых и наиболее масштабных.

"Это больше, чем благотворительность – это наш вклад в будущее ребят. Вместе мы можем не просто купить тетради или форму, а подарить детям уверенность и радость перед началом нового важного этапа в их жизни", – сказала она.