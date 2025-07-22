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Общество

Металлурги из Выксы и фонд "ОМК-Участие" помогут собрать первоклассников в школу

23 июля 2025 09:58  [151] Общество
Металлурги из Выксы и фонд ОМК-Участие помогут собрать первоклассников в школу

Фото: ОМК

Сотрудники Объединенной металлургической компании (ОМК) и благотворительного фонда "ОМК-Участие" в 12-й раз проводят в Выксе акцию "В школу – вместе". Об этом сообщила пресс-служба компании. 

На сайте фонда открыт специальный раздел, где размещены истории подопечных, списки необходимых школьных принадлежностей и контакты координаторов. Любой желающий может выбрать ребенка и приобрести для него форму, рюкзак, канцтовары, спортивную обувь и другие вещи, необходимые для начала учебного года.

К инициативе присоединяются заводчане из Выксы, а также жители Альметьевска, Белгорода, Благовещенска, Челябинска, Чусового и регионов, где есть вагоноремонтных депо "Стального пути". Примут участие и сотрудники ОМК в Москве. В этом году помощь получат более 80 первоклассников и две многодетные семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, из разных регионов России.

Сбор подарков продлится до 15 августа. После этого волонтеры и сотрудники фонда передадут вещи детям.

Генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина отметила, что сотрудники компании всегда охотно поддерживают семьи будущих первоклассников, а школьная акция – одна из любимых и наиболее масштабных.

"Это больше, чем благотворительность – это наш вклад в будущее ребят. Вместе мы можем не просто купить тетради или форму, а подарить детям уверенность и радость перед началом нового важного этапа в их жизни", – сказала она.

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Теги:
Благотворительность Выкса ОМК
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