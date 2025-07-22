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Общество

Нижегородские коммунальщики устраняют последствия непогоды

23 июля 2025 11:20  [34] Общество
Нижегородские коммунальщики устраняют последствия непогоды

Фото: Кира Мишина

Вечером 22 июля Нижний Новгород накрыл сильный дождь, пришедший из Москвы. Ливень сопровождался грозой и сильными порывами ветра.

По данным синоптиков, в столице выпало рекордное количество осадков — такого дождя не было более 150 лет.

Дождь также прошел в отдельных районах областного центра и утром 23 июля.

По данным городских властей, в Нижнем Новгороде продолжаются работы по устранению последствий стихии. Коммунальные службы активно откачивают воду с подтопленных участков и очищают ливневки от мусора и листвы.

В Автозаводском районе техника работает на проспектах Октября, Ильича, Кирова, Бусыгина, а также на улицах Краснодонцев, Дьяконова, Дружаева и других.

В Канавинском районе бригады ведут работы на Московском и Комсомольском шоссе, в микрорайоне "Гордеевский" и на других проблемных точках.

Работы в районах города будут идти до полного устранения последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что ливни в Москве способствовали усилению дежурства нижегородских дорожных служб.

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Теги:
Дождь Непогода
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