Нижегородские коммунальщики устраняют последствия непогоды

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Вечером 22 июля Нижний Новгород накрыл сильный дождь, пришедший из Москвы. Ливень сопровождался грозой и сильными порывами ветра.
По данным синоптиков, в столице выпало рекордное количество осадков — такого дождя не было более 150 лет.
Дождь также прошел в отдельных районах областного центра и утром 23 июля.
По данным городских властей, в Нижнем Новгороде продолжаются работы по устранению последствий стихии. Коммунальные службы активно откачивают воду с подтопленных участков и очищают ливневки от мусора и листвы.
В Автозаводском районе техника работает на проспектах Октября, Ильича, Кирова, Бусыгина, а также на улицах Краснодонцев, Дьяконова, Дружаева и других.
В Канавинском районе бригады ведут работы на Московском и Комсомольском шоссе, в микрорайоне "Гордеевский" и на других проблемных точках.
Работы в районах города будут идти до полного устранения последствий непогоды.
Ранее сообщалось, что ливни в Москве способствовали усилению дежурства нижегородских дорожных служб.
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