В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2025 14:05  [106] Ремонтные работы скажутся на сроках открытия некоторых школ Нижнего Новгорода
23 июля 2025 13:25  [125] Ежа спасли из строительной ловушки на территории ННГУ
23 июля 2025 13:00  [162] Нижегородское метро отказывается от жетонов
23 июля 2025 12:40  [145] Нижегородский аэропорт устраняет задержки рейсов
23 июля 2025 11:37  [171] Минпросвещения установило норму учебной нагрузки для школьников в неделю
23 июля 2025 11:20  [209] Нижегородские коммунальщики устраняют последствия непогоды
23 июля 2025 10:40  [257] Минтранс РФ направил спецтехнику для ликвидации аварии на Городецком гидроузле
23 июля 2025 10:28  [185] В Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей со следующеего года
23 июля 2025 09:58  [150] Металлурги из Выксы и фонд "ОМК-Участие" помогут собрать первоклассников в школу
23 июля 2025 09:45  [292] Прокуратура контролирует круизные компании после аварии на Городецком гидроузле
Общество

В Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей со следующеего года

23 июля 2025 10:28  [185] Общество
В Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей со следующеего года

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть значительно повышен, считает председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он предложил увеличить МРОТ с текущих 22 400 рублей сразу до 50 тысяч.

Миронов в беседе с телеканалом "360" аргументировал свою позицию тем, что текущий уровень МРОТ не соответствует современным экономическим реалиям. По его словам, при нынешних ценах на продукты, топливо и услуги ЖКХ даже такой суммы недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни.

Он также отметил, что с 2022 по 2024 год инфляция в стране значительно выросла, что привело к снижению покупательной способности рубля и доходов граждан. В результате многие россияне сталкиваются с финансовыми трудностями, не имея возможности обеспечить себя даже базовыми потребностями.

Парламентарий подчеркнул, что в России около 73,5 млн человек заняты, из них почти половина получает зарплату менее 50 тысяч рублей в месяц. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что значительное число граждан едва сводят концы с концами, испытывая нехватку средств даже на покупку продуктов питания.

Миронов считает, что повышение МРОТ до 50 тысяч рублей станет важным шагом к улучшению качества жизни россиян и снижению уровня бедности в стране.

Ранее сообщалось, что Минтруд поднимет МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году. При этом, согласно опросам, нижегородцы мечтают о МРОТ в размере 49 600 рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Зарплата МРОТ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных