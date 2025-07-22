В Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей со следующеего года Общество

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть значительно повышен, считает председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он предложил увеличить МРОТ с текущих 22 400 рублей сразу до 50 тысяч.

Миронов в беседе с телеканалом "360" аргументировал свою позицию тем, что текущий уровень МРОТ не соответствует современным экономическим реалиям. По его словам, при нынешних ценах на продукты, топливо и услуги ЖКХ даже такой суммы недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни.

Он также отметил, что с 2022 по 2024 год инфляция в стране значительно выросла, что привело к снижению покупательной способности рубля и доходов граждан. В результате многие россияне сталкиваются с финансовыми трудностями, не имея возможности обеспечить себя даже базовыми потребностями.

Парламентарий подчеркнул, что в России около 73,5 млн человек заняты, из них почти половина получает зарплату менее 50 тысяч рублей в месяц. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что значительное число граждан едва сводят концы с концами, испытывая нехватку средств даже на покупку продуктов питания.

Миронов считает, что повышение МРОТ до 50 тысяч рублей станет важным шагом к улучшению качества жизни россиян и снижению уровня бедности в стране.

Ранее сообщалось, что Минтруд поднимет МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году. При этом, согласно опросам, нижегородцы мечтают о МРОТ в размере 49 600 рублей.