Около 100 сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства повысили квалификацию в школе-интенсиве "Мой бизнес" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 100 руководителей и сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства из всех муниципалитетов Нижегородской области прошли обучение в ходе ежегодного курса «Школа-интенсив» на площадке технопарка «Саров». Мероприятие организовал региональный центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В мероприятии принял участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, а также эксперты Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области, Фонда развития промышленности Нижегородской области, региональной Микрокредитной компании («ГосМФО»), технопарка «Анкудиновка», Регионального центра компетенций, Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Нижегородской области, областного центра «Мой бизнес», руководители центров «Мой бизнес» Ивановской, Волгоградской и Псковской областей.

Максим Черкасов отметил, что программы государственной поддержки для бизнеса постоянно меняются, поэтому важно, чтобы сотрудники филиалов центра «Мой бизнес» знали обо всех изменениях и оперировали актуальной информации.

«Мы регулярно проводим мероприятия в формате школы-интенсива для руководителей и сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства в муниципалитетах области. Эти встречи – отличная возможность познакомить специалистов с актуальными нововведениями, обсудить общие вопросы и обменяться опытом. В ходе стратегической сессии представители ключевых региональных организаций поддержки бизнеса совместно с руководителями филиалов центра «Мой бизнес» проанализировали существующие инструменты поддержки, выявили проблемные области и разработали пути их решения. Все выработанные предложения будут учтены и внедрены в работу сети центров «Мой бизнес» для повышения эффективности оказываемой поддержки», – рассказал министр.

На мероприятии эксперты инфраструктуры поддержки провели семинар «Меры поддержки предпринимателей Нижегородской области». Спикеры представили инструменты поддержки высокотехнологичного бизнеса, финансовые продукты регионального и федерального Фонда развития промышленности, региональной микрофинансовой организации («ГосМФО») и гарантийной организации, инструменты информационного освещения деятельности центров «Мой бизнес», а также презентовали деятельность Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Кроме того, участники посетили тренинги по ораторскому искусству, финансовой грамотности и самопрезентации.

Руководители пяти филиалов региональных центров «Мой бизнес» представили лучшие практики поддержки предпринимательства в различных сферах:

- Большеболдинский филиал - ярмарку товаров и услуг «Точка притяжения - Покупай болдинское» и ярмарку бизнес-идей. В рамках проекта филиал организует мероприятия по расширению клиентской базы местных предпринимателей, а также ярмарки для определения наиболее востребованных услуг;

- Шатковский филиал - проект «Клуб молодых предпринимателей «Деловой альянс». Программа направлена на привлечение учеников 9-10 классов к предпринимательской деятельности;

- Кстовский филиал - проект «Партнерство ради устойчивого развития». Это комплекс программ, направленный на расширение предпринимательских компетенций, нетворкинг и развитие благотворительной деятельности среди бизнес-сообщества;

- Чкаловский филиал - проект «Социальный сертификат», в рамках которого сертификаты на услуги местных предпринимателей формируются в единый пакет и предоставляются в качестве поощрения сотрудникам местных предприятий;

- Борский филиал - практику помощи предпринимателям по подаче заявки на получение земельных участков на льготных условиях с использованием портала ГИСОГД.

По словам главы Сарова Алексея Сафонова, эффективная инфраструктура поддержки предпринимательства – ключевой фактор для скорости и качества развития любого бизнеса.

«Формирование сильного предпринимательского сообщества, доступность информации о мерах поддержки и создание дополнительных сервисов напрямую влияют на возможности, которые бизнес может реализовать на наших территориях. Мы рады, что для проведения школы-интенсива был выбран именно Саров. Школа позволила участникам не просто продуктивно поработать, но обменяться контактами и найти единомышленников для реализации сложных проектов. Саров всегда открыт для таких перспективных инициатив», – рассказал Алексей Сафонов.

Работу центров поддержки предпринимательства в регионе курирует подведомственная организация министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области – автономная некоммерческая организация «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» (АНО «КРПП НО»).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».