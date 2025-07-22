На 19% увеличилась выработка у нижегородского производителя автодеталей благодаря участию в федпроекте "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «МС Автомотив» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Компания специализируется на разработке деталей из пластика, литье пластмасс, окраске деталей, изготовлении оснастки.

В качестве пилотного потока на предприятии была выбрана оптимизация производства изделий бамперной группы. Доля продажи этой продукции составляет 24% в общей выручке компании.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода эксперты РЦК проанализировали и систематизировали работу пилотного участка и выявили 16 «узких мест» в потоке. Среди них - превышение объемов производства над спросом, нерациональная организация рабочего пространства, лишние перемещения материалов и продукции.

«По каждому направлению были внедрены решения. Например, сотрудники РЦК совместно с командой предприятия сократили время полировки деталей с 386 до 304 минут и стандартизировали работу операторов. Нововведения позволили сократить время изготовления изделия с 48 до 39 часов, скорость увеличилась на 18 процентов. Изменения позволили увеличить выработку на 19 процентов», - рассказал министр.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 33 сотрудника предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

На сегодняшний день в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 29 производителей автокомпонентов.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 290 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.