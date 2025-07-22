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Общество

ОМК открывает в Выксе детский технопарк для будущих инженеров

23 июля 2025 16:38  [159] Общество
ОМК открывает в Выксе детский технопарк для будущих инженеров

Фото: ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) завершила строительство детского образовательного центра "Кванториум" в Выксе. Объект станет частью индустриально-туристического комплекса "Шухов-парк", который компания создает в исторической части города. 

На реализацию проекта ОМК направила более 720 млн рублей, еще 120 млн рублей вложило правительство Нижегородской области. Открытие технопарка запланировано на начало нового учебного года.

"Кванториум" сможет бесплатно принимать до 800 школьников от 7 до 18 лет из Выксы и соседних районов. Программа обучения охватывает робототехнику, нанотехнологии, биотехнологии, энергетику, машиностроение, а также основы металлургии. Прием заявок на участие в программах начнется в сентябре 2025 года.

Здание технопарка выполнено в современном архитектурном стиле: два разновысоких корпуса символизируют объединение теории и практики. Фасад отделан красным клинкерным кирпичом, черным металлом и витражным стеклом — это отсылка к промышленной истории места, где в XVIII веке располагались заводы братьев Баташевых.

На первом этаже разместятся мастерские и научно-познавательные зоны, на втором — учебные лаборатории. Также предусмотрено пространство для общения и кафе в вестибюле, где родители смогут комфортно ожидать своих детей.

В настоящее время завершается благоустройство территории: строители оформляют входную площадь, укладывают тротуары, создают газоны и монтируют освещение.

Директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова отметила, что "Кванториум" поможет ребятам открыть в себе интерес к точным наукам, и, может, в будущем молодые инженеры и ученые пополнят ряды металлургов. Она добавила, что компания системно выстраивает профориентационную работу с молодежью.

"В городах, где расположены предприятия ОМК, мы создаем широкие возможности для профессионального образования, помогаем нашим сотрудникам развивать навыки и компетенции, обучаться востребованным в стране специальностям. Нам небезразлично кто придет работать на предприятия ОМК через пять, десять, пятнадцать и даже двадцать лет", - сказала она.

Информация о порядке зачисления и сроках публикации заявок будет размещена на новом городском портале vyksa.digital.

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Теги:
Выкса Кванториум ОМК
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