СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
23 июля 2025 17:22  [155] Виктор Лунин: "В общественные приемные партии "Единая Россия" в Нижегородской области поступило более 200 тысяч обращений"
22 июля 2025 17:54  [280] Дмитрий Медведев: Тема служения Отечеству станет главной в думской кампании "Единой России"
18 июля 2025 18:45  [1062] Эксперт-мониторинг с 11 по 18 июля 2025 года от АНО "Минин-центр"
18 июля 2025 14:45  [651] Партия пенсионеров выдвинула кандидатов на выборы в думу Нижнего Новгорода
18 июля 2025 10:28  [659] В Нижнем Новгороде запущен дополнительный образовательный курс Высшей партийной школы для участников СВО
18 июля 2025 10:17  [569] Путин поручил расширить механизмы платформы "Россия – страна возможностей"
16 июля 2025 19:08  [578] Евгений Люлин: "Новый закон – первый шаг к тому, чтобы окончательно победить борщевик Сосновского"
16 июля 2025 18:39  [702] Мэр Нижнего Новгорода провел первую личную встречу с кстовчанами
16 июля 2025 12:00  [1284] Глеб Никитин вошёл в ТОП-5 губернаторов в Telegram по итогам июня
16 июля 2025 10:35  [506] Комиссия Госсовета РФ по энергетике обсудила вовлечение золошлаков в промышленный оборот
Политика

Виктор Лунин: "В общественные приемные партии "Единая Россия" в Нижегородской области поступило более 200 тысяч обращений"

23 июля 2025 17:22  [155] Политика
Виктор Лунин: В общественные приемные партии Единая Россия в Нижегородской области поступило более 200 тысяч обращений

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки подвели итоги работы региональной общественной приемной партии «Единая России».

«23 июля 2008 года в Нижнем Новгороде открылась первая в стране общественная приемная главы «Единой России». А уже на следующий день ее посетил председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Владимир Путин, - напомнил руководитель общественной приемной Виктор Лунин. - За 17 лет  приемные стали одним из самых надёжных и эффективных инструментов прямого взаимодействия между гражданами и партией. Более полутора десятилетий они работают как единый социальный институт — принимая, анализируя и решая вопросы, которые волнуют людей. Огромную работу по созданию и организации сети приёмных провели первый руководитель Александр Алексеевич Сериков и координатор по работе с обращениями Анатолий Васильевич Белоглазов. Именно они заложили основы системного подхода к работе с обращениями граждан, выстроили чёткую структуру, внедрили стандарты оперативного реагирования и контроля за исполнением поручений. Сегодня эту работу продолжают молодые сотрудники».  

По его словам, за 17 лет в региональную и местные общественные приемные поступило более 200 тысяч обращений, касающихся вопросов ЖКХ, благоустройства, социальной поддержки. 

«Более половины из них были рассмотрены с положительным результатом — это значит, что сотне тысяч нижегородцев предоставлена реальная помощь: восстановлены социальные права, решены жилищные вопросы, оказана правовая и материальная поддержка, приняты системные меры по устранению нарушений. На площадке Региональной общественной приемной открывался Волонтерский центр по оказанию помощи людям в период пандемии коронавируса, велась и ведется огромная работа Гуманитарного центра по оказанию помощи жителям с новых территорий», - пояснил Виктор Лунин.

Вручая благодарственные письма сотрудникам приемной, он поблагодарил всех, кто был и остаётся частью этой важной системы. 
«17 лет — это история большого труда, преданности служению людям и веры в то, что даже самый сложный вопрос можно решить, если подойти к нему с ответственностью и человеческим отношением. Уверен, что этот путь будет продолжен — ради справедливости, стабильности и благополучия каждого человека», - сказал Виктор Лунин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Штаб общественной поддержки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных