Виктор Лунин: "В общественные приемные партии "Единая Россия" в Нижегородской области поступило более 200 тысяч обращений" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки подвели итоги работы региональной общественной приемной партии «Единая России».

«23 июля 2008 года в Нижнем Новгороде открылась первая в стране общественная приемная главы «Единой России». А уже на следующий день ее посетил председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Владимир Путин, - напомнил руководитель общественной приемной Виктор Лунин. - За 17 лет приемные стали одним из самых надёжных и эффективных инструментов прямого взаимодействия между гражданами и партией. Более полутора десятилетий они работают как единый социальный институт — принимая, анализируя и решая вопросы, которые волнуют людей. Огромную работу по созданию и организации сети приёмных провели первый руководитель Александр Алексеевич Сериков и координатор по работе с обращениями Анатолий Васильевич Белоглазов. Именно они заложили основы системного подхода к работе с обращениями граждан, выстроили чёткую структуру, внедрили стандарты оперативного реагирования и контроля за исполнением поручений. Сегодня эту работу продолжают молодые сотрудники».

По его словам, за 17 лет в региональную и местные общественные приемные поступило более 200 тысяч обращений, касающихся вопросов ЖКХ, благоустройства, социальной поддержки.

«Более половины из них были рассмотрены с положительным результатом — это значит, что сотне тысяч нижегородцев предоставлена реальная помощь: восстановлены социальные права, решены жилищные вопросы, оказана правовая и материальная поддержка, приняты системные меры по устранению нарушений. На площадке Региональной общественной приемной открывался Волонтерский центр по оказанию помощи людям в период пандемии коронавируса, велась и ведется огромная работа Гуманитарного центра по оказанию помощи жителям с новых территорий», - пояснил Виктор Лунин.

Вручая благодарственные письма сотрудникам приемной, он поблагодарил всех, кто был и остаётся частью этой важной системы.

«17 лет — это история большого труда, преданности служению людям и веры в то, что даже самый сложный вопрос можно решить, если подойти к нему с ответственностью и человеческим отношением. Уверен, что этот путь будет продолжен — ради справедливости, стабильности и благополучия каждого человека», - сказал Виктор Лунин.