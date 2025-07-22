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Общество

Голосование по выбору "народного" имени новому ретропоезду стартовало на Горьковской железной дороге

24 июля 2025 09:54  [112] Общество
Голосование по выбору народного имени новому ретропоезду стартовало на Горьковской железной дороге

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская магистраль в преддверии Дня железнодорожника запустила проект по выбору «народного» имени нового ретропоезда на паровой тяге. Состав во главе с паровозом 9П№18430 начал курсировать по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный с конца июня.

В период с 15 по 23 июля все желающие могли предложить свой вариант названия в официальной группе Горьковской магистрали в социальной сети «ВК» и кратко описать, почему ретропоезд должен получить именно его.

Экспертная комиссия отобрала 7 вариантов для финального голосования, которое проходит в телеграм-канале «Про ГЖД»:

·        Горьковчанин;

·        Долгорукий;

·        Дымок;

·        Князь Пожарский;

·        Минин;

·        Муромец;

·        Юрий Всеволодович.

Финальное голосование продлится до 31 июля. Итоги будут подведены в преддверии Дня железнодорожника – 1 августа. Автор победившего варианта получит памятные призы от Горьковской магистрали.

Добавим, паровоз 9П№18430 был выпущен в 1951 году Муромским заводом им. Дзержинского. Почти три десятилетия – с 1996 по 2024 гг., он провел на открытой площадке «Паровозы России», откуда в середине прошлого года был направлен в депо на капитальный ремонт.

Обладая максимальной мощностью в 320 л.с., скоростью 35 км/ч и весом более 55 тонн паровозы были незаменимы для маневровых работ на сети стальных магистралей и территориях промышленных предприятий, выполняя широкий спектр задач. Например, они использовались для подачи вагонов-ковшей под розлив доменного чугуна.

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Теги:
ГЖД
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