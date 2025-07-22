Реальный опыт: участники образовательного интенсива "СВОй бизнес" посетили нижегородские предприятия малого и среднего бизнеса Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Образовательный интенсив для участников СВО и членов их семей проходит в Нижнем Новгороде. Слушатели получают комплексные знания в области предпринимательства, включая финансовые и юридические аспекты, теорию управления бизнесом. Программа включает несколько модулей. Формат занятий: лекции, очные семинары, тренинги, бизнес-визиты на предприятия региона.

«Сегодня был важный этап программы - живое погружение в бизнес-среду. Мы увидели, как участники буквально загораются новыми идеями. Это именно тот момент, когда перестаёшь бояться и начинаешь действовать. А реальная практика даёт больше, чем любой учебник. Поддержка предпринимателей — это вклад в развитие экономики региона и укрепление человеческого капитала. Наши участники сильные, решительные, и мы уверены: скоро в Нижегородской области появятся новые предприятия, созданные ими», - отметила региональный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» Ольга Никитина.

Проект «СВОй бизнес» реализуется по инициативе партии «Единая Россия» совместно с «Опорой России» и Корпорацией МСП. Пятидневный интенсив «СВОй бизнес» стартовал 21 июля 2025 года. Занятия проходят на базе Штаба общественной поддержки. В обучении принимают участие 24 нижегородца. Каждый пришел на занятия с идеей собственного дела. За пять дней слушатели курса пройдут путь от бизнес-плана до запуска проекта.

«Сегодня важно не просто говорить о поддержке участников СВО, а создавать для них чёткие маршруты включения в экономическую жизнь региона. Программа «СВОй бизнес» делает ставку на самое ценное — на личные качества самих участников: силу характера, ответственность, готовность брать на себя решение практических задач. Не менее значима здесь роль наставников — тех, кто уже прошёл путь предпринимателя и готов делиться опытом без лишней теории. Со своей стороны, как председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, могу сказать: городская Дума системно работает над тем, чтобы такие инициативы получали конкретную поддержку — от правовых решений до инфраструктурных возможностей», - рассказал региональный координатор партпроекта «Выбирай свое», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Сергей Пляскин.

Важной особенностью федерального проекта «СВОй бизнес» является насыщенная практическая часть курса. Центральное место отведено знакомству с нижегородскими предпринимателями и экскурсиям на предприятия малого и среднего бизнеса.

«Участники проекта получают не только теоретические знания по предпринимательской деятельности. Программа включает в себя также наставничество действующих предпринимателей и посещение малых компаний, где можно получить ответы непосредственно у собственников бизнеса. Еще одна часть интенсива будет про инструменты государственной поддержки, которые можно использовать как для старта, так и развития собственного дела», - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Третий день образовательного интенсива полностью посвятили знакомству с нижегородскими предприятиями.

«Бизнес-визиты - практическая сторона курса, которая помогает участникам программы детально погрузиться в бизнес-процессы. Предприятия, которые сегодня посетили, максимально открыты и готовы быть наставниками для слушателей программы. Все участники были увлечены информацией и активно задавали вопросы по бизнесу и получали на них компетентные ответы. Очень ценно, что сегодня произошло живое общение и конструктивный диалог с практиками. Более того, Нижегородское отделение "Опоры России" готово консультировать и оказывать дополнительные выезды для участников программы на предприятия по интересующим сферам деятельности», - прокомментировала секретарь ОС ФПП «Предпринимательство» партии «Единая Россия», заместитель директора «Опора России», держатель федеральной программы «СВОй бизнес» Светлана Гиляровская.

В программе бизнес-визитов приняли участие Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона и мебельная фабрика «Комод».

«Сегодня мы посетили предприятия наших членов, которые дали практические советы участникам программы. Мы посетили мебельное производство, которое начиналось в свое время с небольшой идеи, и в прошлом году стали лидерами инвестиций в Нижегородской области. Вторым предприятием стал Головной аттестационный центр, которые являются экспертами в сфере сварочного производства и дефектоскопии. Оба предприятия и другие члены Нижегородской Опоры готовы стать наставниками для участников программы "СВОй бизнес"», - рассказала председатель Нижегородского отделения «Опора России» Ирина Садовникова.

Первый бизнес-визит дня состоялся в Центр подготовки сварщиков - Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона. В состав организации входит производственный цех, лаборатория контроля качества, теоретические классы. Центр оснащен современным сварочным оборудованием и имеет лицензию на аттестацию Национального агентства контроля сварки. В этом бизнесе целая семейная династия: дедушка, сын и внук - Дмитрий, Олег и Илья Куприяновы.

«Мы независимая организация, входящая в систему аттестации сварочного производства НАКС, с опытом работы более 20 лет. На нашем предприятии сварщики проходят независимую оценку квалификации и аттестацию. В специальном цехе происходит сварка контрольных образцов, которые затем проходят контроль в лаборатории. Участники программы проявили интерес к нашей работе. Возможно, что сегодняшняя встреча в будущем приведет к интересным коллаборациям с начинающими предпринимателями», - пояснил директор по развитию ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона» Олег Михайлов.

Большой интерес у участников проекта «СВОй бизнес» вызвала мебельная фабрика «Комод». Владелец предприятия Евгений Куимов - многодетный отец. Предприниматель поделился, что идею для бизнеса подсказали собственные дети. Значительную часть продукции составляет мебель для школ и детских садов. Фабрика осуществляет комплексные услуги: от производства до сборки и установки мебели. Важную роль в работе предприятия играют муниципальные заказы для детских учреждений. «Комод» участвовал в сборе гуманитарной помощи для Сирии: отправили партию детской мебели.

«Мы надеемся, что экскурсия на наше предприятие была полезна для коллег. Было много интересных вопросов о производстве. Также мы рассказали о мерах государственной поддержки, которыми воспользовались. Так, благодаря программе по поддержке малого бизнеса мы приобрели новое технологичное современное оборудование», - поделился собственник мебельной фабрики «Комод» Евгений Куимов.

Слушатели программы «СВОй бизнес» высоко оценили бизнес-визиты на нижегородские предприятия малого и среднего бизнеса. Они отметили, что погружение в сообщество предпринимателей дает очень мощную энергетическую поддержку.

Участница образовательного интенсива, мать 9-ти детей Карина Альтбахи решила принять участие в проекте для развития уже существующего дела. Она занимается оздоровительными и гармонизирующими методиками. Один из сыновей Карины – медик, несет службу на СВО.

«Я впервые участвую в такой масштабной образовательной программе в области предпринимательства. За несколько дней узнала очень много нового в сфере бизнеса и маркетинга. Экскурсии на предприятия меня особенно впечатлили. То, что мы можем общаться с успешными предпринимателями, перенимать их опыт – очень ценно. Мое желание открыть собственное дело, которое будет приносить благо обществу и служить нашей Родине, только крепнет», - поделилась участница проекта «СВОй бизнес» Карина Альтбахи.

Цель проекта «СВОй бизнес» - адаптация участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей к гражданской жизни, формирование и развитие предпринимательских компетенций, раскрытие потенциала открытия собственного бизнеса.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.