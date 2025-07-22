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Общество

Герои СВО делятся опытом с молодежью в рамках просветительской акции

24 июля 2025 12:15  [188] Общество
Герои СВО делятся опытом с молодежью в рамках просветительской акции

Фото: государственный фонд "Защитники Отечества"

В России продолжается масштабная просветительская инициатива "Служу Отечеству", стартовавшая 23 июля. Акция, организованная Российским обществом "Знание" совместно с Государственным фондом "Защитники Отечества", стала частью летней оздоровительной кампании для детей и охватила все регионы страны, включая Донбасс и Новороссию.

К мероприятию в первый же день подключились 30 субъектов РФ, а общее число участников составило около 30 тысяч человек. Проект направлен на укрепление связи поколений и формирование у молодежи осознанного отношения к служению стране.

По словам статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ и председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, акция помогает не только передать молодому поколению правду о героизме и истории, но и воспитать чувство личной ответственности за судьбу Родины. Она подчеркнула, что служение Отечеству — это не только военная служба, но и ежедневный труд в науке, культуре и экономике.

Во всех уголках страны проходят встречи с ветеранами и участниками специальной военной операции, которые делятся личными историями и опытом. Так, в хабаровском лагере "Олимп" выступил Герой России, гвардии лейтенант Василий Дяк. В Екатеринбурге свою историю рассказали кавалер Ордена Мужества Василий Берсенев и военный корреспондент Андрей Гусельников. В Калининграде с молодежью встретился участник СВО Кирилл Сутыка, награжденный медалью "За Отвагу".

Также в акции приняли участие Олег Зорин — ветеран боевых действий и участник федеральной программы "Время Героев", Максим Осадчий — ветеран СВО и координатор фонда по Алтайскому краю, а также Сергей Жданов — опытный лектор и ветеран спецоперации, известный своим девизом "Простыми словами – о самом важном". В Тюмени молодежь встретилась с Владиславом Вершининым, удостоенным медали Суворова.

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что этот проект — не просто серия мероприятий, а важная миссия. Он подчеркнул, что ветераны находят новую социальную роль, становясь наставниками, а молодежь получает возможность услышать живые и искренние рассказы о настоящем героизме и любви к Родине.

В акции принимают участие лекторы общества "Знание", инструкторы Центра "ВОИН", военные медики и члены ветеранских организаций. Через открытый диалог и личные примеры они стремятся передать молодежи ценности мужества, гражданской ответственности и преданности Отечеству.

Мероприятия приурочены к памятным датам: Дням воинской славы, Дню ВДВ, Дню ВВС и Дню ВМФ. Завершится акция 22 августа, в День Государственного флага России. В ходе встреч используются специально подготовленные лекции, такие как "Служение Отечеству: из поколения в поколение" и "Кто такие герои?".

Проект "Служу Отечеству" реализуется в рамках направления «Знание.Герои» уже второй год. В 2024 году он стартовал 10 июля. За это время прошло более тысячи встреч, в которых приняли участие свыше 250 защитников Родины. Среди них — Герои России Рустам Сайфуллин и Евгений Поддубный, а также известные военные журналисты Александр Сладков, Виталий Акиньшин и Руслан Осташко.

По итогам акции был создан обучающий курс по публичным выступлениям, включающий пять видеоуроков. Он помогает участникам проекта еще эффективнее общаться с молодежной аудиторией и передавать важные знания и ценности.

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Теги:
Военные Молодежь СВО
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