Никитин выразил соболезнования после авиакатастрофы в Амурской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил искренние соболезнования в связи с трагическим крушением пассажирского самолета Ан-24, произошедшим в Амурской области.

В своем официальном телеграм-канале глава региона отметил, что случившееся стало тяжелым ударом для семей погибших, их близких и родных.

"Нижегородская область скорбит вместе с вами. Сил всем, кого коснулось это горе!" – написал Никитин, подчеркнув, что разделяет боль и утрату пострадавших.

Катастрофа произошла 24 июля в районе города Тында. На борту самолета находились 43 человека, предварительно, все они погибли.

В ответ на происшествие премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий трагедии.

Руководителем комиссии назначен министр транспорта РФ Андрей Никитин. В задачи группы входит организация спасательных работ, помощь пострадавшим и выяснение причин аварии.