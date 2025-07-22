Никитин выразил соболезнования после авиакатастрофы в Амурской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил искренние соболезнования в связи с трагическим крушением пассажирского самолета Ан-24, произошедшим в Амурской области.
В своем официальном телеграм-канале глава региона отметил, что случившееся стало тяжелым ударом для семей погибших, их близких и родных.
"Нижегородская область скорбит вместе с вами. Сил всем, кого коснулось это горе!" – написал Никитин, подчеркнув, что разделяет боль и утрату пострадавших.
Катастрофа произошла 24 июля в районе города Тында. На борту самолета находились 43 человека, предварительно, все они погибли.
В ответ на происшествие премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий трагедии.
Руководителем комиссии назначен министр транспорта РФ Андрей Никитин. В задачи группы входит организация спасательных работ, помощь пострадавшим и выяснение причин аварии.
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