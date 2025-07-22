Люлин предложил учредить награду "Заслуженный донор Нижегородской области" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Заседание комитета Законодательного собрания по социальным вопросам прошло 23 июля. На нем депутаты обсудили инициативу председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина об учреждении новой региональной награды – Почетный знак "Заслуженный донор Нижегородской области".

Согласно инициативе ежегодно почетным знаком будут награждаться не более 40 человек. Наградой могут быть отмечены граждане Российской Федерации, проживающие на территории региона, которые безвозмездно сдали кровь, ее компоненты или плазму в госучреждениях, подведомственных областному минздраву, осуществляющих деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов.

Количество донаций составляет от 80 до 120 раз и более, в зависимости от того, что сдается: кровь, ее компоненты или плазма.

"Важно, чтобы земляки видели, знали и гордились теми, кто готов бескорыстно отдавать себя людям. Горжусь, что, по данным Центра крови им.Климовой, таких людей в Нижегородской области с каждым годом становится всё больше", – отметил Евгений Люлин.

Окончательно решение об учреждении Почетного знака планируется принять на ближайшем заседании Законодательного собрания Нижегородской области, которое состоится 31 июля 2025 года.

"Каждая донация крови или ее компонентов – это реальный акт спасения человека. Сотням людей кровь необходима ежедневно. Она требуется во многих больницах и родильных домах. Уверена, что данная награда будет положительно влиять на развитие донорства в регионе", – сообщила председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова.