СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 июля 2025 18:25  [163] Горьковский автозавод переходит на четырехдневную рабочую неделю
24 июля 2025 18:15  [128] Уборочная кампания началась в Нижегородской области
24 июля 2025 17:09  [127] На 10% увеличится выработка у нижегородского производителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда"
24 июля 2025 15:45  [212] Ремонт дорог на Нижегородской станции аэрации оценили в 188 млн рублей
24 июля 2025 09:00  [287] Нижегородский ресторан "Робинзон" продают в третий раз за 109 млн рублей
23 июля 2025 19:00  [373] Просрочка по ипотеке в Нижегородской области выросла на 27%
23 июля 2025 17:47  [323] Около 100 сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства повысили квалификацию в школе-интенсиве "Мой бизнес"
23 июля 2025 14:55  [377] На 19% увеличилась выработка у нижегородского производителя автодеталей благодаря участию в федпроекте "Производительность труда"
23 июля 2025 12:20  [448] Благоустройство сквера возле собора Александра Невского перенесли на 2026 год
22 июля 2025 18:30  [440] Роботизированную линию упаковки запустили на шахунском молокозаводе
Экономика

На 10% увеличится выработка у нижегородского производителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда"

24 июля 2025 17:09  [127] Экономика
На 10% увеличится выработка у нижегородского производителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту Производительность труда

Фото: Никита Духник

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Евросид» подвели промежуточные итоги внедрения» на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Специалисты Регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит день информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги проделанной работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

Предприятие специализируется на производстве сидений для общественного транспорта, спецавтомобилей и катеров. В качестве пилотного проекта был выбран процесс производства сидений комфорт-класса для туристических автобусов. Доля выручки при продаже таких сидений составляет 23 процента от общей доли выручки продажи всей продукции, поэтому улучшения здесь помогут увеличить эффективность работы всего предприятия.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили ряд «узких мест» в потоке, среди которых: отсутствие производственного плана, излишние запасы и потеря времени на доработку изделий. По каждому из этих пунктов были предложены решения и разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит увеличить выработку на 10 процентов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 22 сотрудника предприятия, а также проводят подготовку трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 29 производителей автокомпонентов.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 290 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда Производство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных