На 10% увеличится выработка у нижегородского производителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда" Экономика

Фото: Никита Духник

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Евросид» подвели промежуточные итоги внедрения» на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Специалисты Регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит день информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги проделанной работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

Предприятие специализируется на производстве сидений для общественного транспорта, спецавтомобилей и катеров. В качестве пилотного проекта был выбран процесс производства сидений комфорт-класса для туристических автобусов. Доля выручки при продаже таких сидений составляет 23 процента от общей доли выручки продажи всей продукции, поэтому улучшения здесь помогут увеличить эффективность работы всего предприятия.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили ряд «узких мест» в потоке, среди которых: отсутствие производственного плана, излишние запасы и потеря времени на доработку изделий. По каждому из этих пунктов были предложены решения и разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит увеличить выработку на 10 процентов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 22 сотрудника предприятия, а также проводят подготовку трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 29 производителей автокомпонентов.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 290 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.