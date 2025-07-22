Сотрудничество с Белоруссией обсудили в нижегородском Заксобрании Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты обсудили информацию о результатах и перспективах экономического сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь. Как отмечает председатель Заксобрания Евгений Люлин, Беларусь – один из ключевых стратегических партнеров Нижегородской области.

По объему товарооборота с Нижегородской областью Республика Беларусь занимает третье место по после Китая и Индии. По итогам 1 квартала 2025 года в структуре товарооборота Нижегородской области с Республикой Беларусь экспорт увеличился на 7 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Республика Беларусь – наш большой друг и надежный союзник. Более тысячи нижегородских предприятий экспортируют туда свою продукцию: автотехнику, пластмассы, химию, продукты питания. Показательны итоги прошедшего в июне в Нижнем Новгороде Форума регионов России и Беларуси – 100 контрактов почти на 20 млрд рублей. На фоне санкций и трудностей наблюдается рост. Только вдумайтесь: поставки дзержинской химии в Беларусь за полгода увеличились на 30%! Автомобильные предприятия Нижегородской области закупают комплектующие у более 40 белорусских предприятий. Белорусы построили школу в Арзамасе и будут строить в Балахне. В Ворсме с «Белкоммунмашем» выпускаем трамваи «МиНиН». Арзамасские приборостроители закупают белорусские станки. Таких примеров тысячи», - подчеркнул Евгений Люлин.

«Чтобы стать сильнее, объединяем усилия во всех сферах. Напомню, Законодательное собрание Нижегородской области первым в России заключило соглашения о сотрудничестве с облсоветами всех регионов Беларуси. В августе в городе Мосты откроем очередной Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей. Ждем, что муниципальные власти расскажут о своем опыте в сфере поддержки АПК, молодежной политики, туризма. В свою очередь, мы готовы делиться нашими наработками. Из этих совместных проектов и конкретных дел вырастает единое Союзное государство», - отметил спикер регионального парламента.

«Эффективное взаимодействие на таких мероприятиях как Форум регионов позволяет обмениваться опытом в законотворчестве, молодежной политике, народных промыслах и туризме. Бизнес-миссии муниципальных образований также набирают обороты, позволяя предпринимателям напрямую договариваться о сотрудничестве. Успешные примеры уже есть в строительстве школ, совместном производстве электротранспорта в Ворсме. В августе в Мостах пройдет Съезд малых городов, где мы обсудим новые проекты, включая развитие туризма и поддержку малых территорий. Беларусь демонстрирует отличные практики, которые мы готовы перенимать. Ожидаем, что в 2025 году совместные проекты получат новый импульс, укрепляя экономические и социальные связи между регионами», - сказал председатель комитета Заксобрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

«Сотрудничество Нижегородской области и Республики Беларусь характеризуется комплексным подходом и охватывает широкий спектр отраслей. Это не разовые проекты, а стратегическое партнерство, направленное на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере. Сегодня у региона уже пять белорусских регионов-партнеров: Брестская, Витебская, Гродненская, Минская и Гомельская области, с которыми мы реализуем конкретные экономические инициативы. Особую роль в этом играют форумы и конференции, которые служат эффективной площадкой для прямого диалога и заключения новых соглашений, - сообщила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. - Нижегородская область обладает уникальным опытом – мы единственный регион в России, в котором разработана и действует программа развития межмуниципального сотрудничества с Республикой Беларусь. Она укрепляет наши связи и позволяет нам динамично развиваться во всех направлениях, включая экономическое взаимодействие. Мы дорожим нашим духовным единством, общей историей и традициями, и стремимся вместе строить свое благополучное экономическое будущее и творить новые успехи».