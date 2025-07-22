СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июля 2025 11:52  [5] Скоростной домашний интернет стал доступней в трех районах Нижнего Новгорода
25 июля 2025 11:00  [109] Солнечные выходные порадуют жителей Нижнего Новгорода
25 июля 2025 10:30  [127] Установить памятник Жириновскому в сквере предложили в Нижнем Новгороде
25 июля 2025 10:12  [131] Транспортные ограничения введены еще на одном участке Ошарской
25 июля 2025 09:56  [112] ЗСНО контролирует сроки и качество дорожных работ в регионе
25 июля 2025 09:20  [153] Еще четверо нижегородцев вернутся домой после обмена пленными
25 июля 2025 08:00  [179] 75% работников Нижегородской области испытывают эмоциональное выгорание
25 июля 2025 07:00  [189] Более 400 квартир для сирот приобрели нижегородские власти в 2025 году
24 июля 2025 20:25  [105] Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по количеству заявок на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи
24 июля 2025 20:17  [309] Почти 3000 бюджетных мест на ИТ-специальности выделено в нижегородских вузах
Общество

ЗСНО контролирует сроки и качество дорожных работ в регионе

25 июля 2025 09:56  [112] Общество
ЗСНО контролирует сроки и качество дорожных работ в регионе

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Нижегородской области. Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что сроки и качество дорожных работ находятся на особом контроле депутатов регионального парламента.

С докладом перед парламентариями выступил заместитель начальника Управления дорожного хозяйства «Москва – Нижний Новгород» Владислав Покорский. Он представил информацию о текущем состоянии 578 километров федеральных трасс в Нижегородской области, находящихся в ведении управления. По его словам, доля дорог, полностью соответствующих нормативным требованиям, составляет 87% (504 км).

Особое внимание в докладе было уделено сфере безопасности. Благодаря совместным усилиям с управлением ГИБДД и Упрдором, в 2024 году на федеральных трассах региона зафиксировано снижение числа ДТП на 11%, количества пострадавших – на 26%, погибших – на 25% по сравнению с 2023 годом. В ходе выступления было отмечено, что эта тенденция сохраняется и в 2025 году: за первые шесть месяцев аварийность снизилась на 27%.

«Безопасность на дорогах – наш абсолютный приоритет. Снижение числа ДТП, в том числе на федеральных трассах – важный результат, но останавливаться нельзя. Мы продолжим плотную работу с Упрдором и ГИБДД, чтобы дороги региона становились современнее и безопаснее для всех нижегородцев», – уверен Евгений Люлин.

На заседании депутаты подчеркнули важность своевременного и качественного выполнения всех запланированных работ, уделив особое внимание проблемным участкам, таким как организация безопасного разворота в районе Новосмолино (Володарский район) на М-7, и вопросам зимнего содержания дорог. Информация о проделанной работе и планах принята к сведению, контроль за реализацией проектов будет продолжен.

«Нас интересовал не только текущий ремонт, но и стратегическое развитие сети автодорог. Важно ликвидировать отставание по некоторым объектам. Мы держим на контроле вопросы безопасности на проблемных участках, как разворот у Новосмолино, и готовность к зимнему сезону. Полученная информация о масштабных планах работ дает понимание вектора развития дорожной инфраструктуры области», – отметил председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Ремонт дорог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных