ЗСНО контролирует сроки и качество дорожных работ в регионе Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Нижегородской области. Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что сроки и качество дорожных работ находятся на особом контроле депутатов регионального парламента.

С докладом перед парламентариями выступил заместитель начальника Управления дорожного хозяйства «Москва – Нижний Новгород» Владислав Покорский. Он представил информацию о текущем состоянии 578 километров федеральных трасс в Нижегородской области, находящихся в ведении управления. По его словам, доля дорог, полностью соответствующих нормативным требованиям, составляет 87% (504 км).

Особое внимание в докладе было уделено сфере безопасности. Благодаря совместным усилиям с управлением ГИБДД и Упрдором, в 2024 году на федеральных трассах региона зафиксировано снижение числа ДТП на 11%, количества пострадавших – на 26%, погибших – на 25% по сравнению с 2023 годом. В ходе выступления было отмечено, что эта тенденция сохраняется и в 2025 году: за первые шесть месяцев аварийность снизилась на 27%.

«Безопасность на дорогах – наш абсолютный приоритет. Снижение числа ДТП, в том числе на федеральных трассах – важный результат, но останавливаться нельзя. Мы продолжим плотную работу с Упрдором и ГИБДД, чтобы дороги региона становились современнее и безопаснее для всех нижегородцев», – уверен Евгений Люлин.

На заседании депутаты подчеркнули важность своевременного и качественного выполнения всех запланированных работ, уделив особое внимание проблемным участкам, таким как организация безопасного разворота в районе Новосмолино (Володарский район) на М-7, и вопросам зимнего содержания дорог. Информация о проделанной работе и планах принята к сведению, контроль за реализацией проектов будет продолжен.

«Нас интересовал не только текущий ремонт, но и стратегическое развитие сети автодорог. Важно ликвидировать отставание по некоторым объектам. Мы держим на контроле вопросы безопасности на проблемных участках, как разворот у Новосмолино, и готовность к зимнему сезону. Полученная информация о масштабных планах работ дает понимание вектора развития дорожной инфраструктуры области», – отметил председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.