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Общество

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по количеству заявок на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи

24 июля 2025 20:25  [106] Общество
Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по количеству заявок на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи

Фото: Дирекция Всемирного фестиваля молодежи

Нижегородская область вошла в топ-3 российских регионов по количеству заявок на участие в Слёте Всемирного фестиваля молодёжи – 1 409 жителей региона выразили желание стать частью международного события, которое пройдёт с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Заявки на участие поступили из всех регионов мира – Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и даже Австралии.

«Слёт Всемирного фестиваля молодёжи – главное событие года в сфере международного молодёжного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей со всего мира. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч молодых людей из 175 государств и 89 регионов России. Высокую активность проявили Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Московская области, Республика Татарстан. Уверен, что с каждым годом Слёт будет привлекать внимание всё больше молодых людей, потому что Россия – страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Кроме того, для молодёжи 14-17 лет будет организована специальная программа, на которую поступило более 12 тысяч заявок, включая 2 тысячи от иностранных подростков. Эксперты уже приступили к анализу заполненных заявок, им предстоит отобрать 2 тысячи молодых людей, которые уже в сентябре поедут в Нижегородскую область.

«Как приятно видеть, что нижегородцы - в числе лидеров по интересу к Слёту. Это подтверждает, что наш регион – территория активных и амбициозных профессионалов. Особенно ценно видеть это сейчас, когда мы активно уделяем внимание развитию международного сотрудничества. Слёт в этом году дебютирует, и все участники подошли к отбору серьёзно: детальные анкеты, презентации проектов, а до конца июля ещё можно добавить видеовизитку – проявить свою заинтересованность и экспертный уровень, подкрепив конкретными результатами и подтвердив открытость к международному диалогу», – рассказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Отбор участников продлится до 30 июля. Эксперты выберут 2 000 самых достойных кандидатов. После основной программы 200 иностранных гостей отправятся в тур по 10 российским регионам для знакомства с культурой страны.

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Теги:
Молодежь Нацпроект
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