Скоростной домашний интернет стал доступней в трех районах Нижнего Новгорода

Фото:
Около 4 тысяч семей в Советском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету. Расширение сети охватило жилые комплексы "Цветы", "Зенит" и "Торпедо".
Теперь жители этих домов могут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с от МТС. Технология позволяет одновременно подключать интернет и цифровое телевидение через единый оптический кабель. Это обеспечивает стабильную работу сразу нескольких устройств без перебоев даже при высокой нагрузке — например, при просмотре фильмов в высоком качестве, онлайн-играх или видеосвязи.
Кроме того, гигабитный интернет поддерживает подключение систем "умного дома", камер видеонаблюдения и других цифровых устройств. Пользователи могут объединять услуги в единый пакет — интернет, ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр — и экономить до 40% на ежемесячных платежах.
Высокоскоростной интернет сегодня фактически становится таким же необходимым ресурсом, как электричество или вода.
Развитие цифровой инфраструктуры в новых жилых кварталах города будет продолжаться.
Ранее аналогичный интернет был проведён в жилых комплексах "Новая Кузнечиха" и "Анкудиновский парк".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+