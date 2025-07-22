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Общество

Скоростной домашний интернет стал доступней в трех районах Нижнего Новгорода

25 июля 2025 11:52  [146] Общество
Скоростной домашней интернет стал доступней в трех районах Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Около 4 тысяч семей в Советском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету. Расширение сети охватило жилые комплексы "Цветы", "Зенит" и "Торпедо".

Теперь жители этих домов могут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с от МТС. Технология позволяет одновременно подключать интернет и цифровое телевидение через единый оптический кабель. Это обеспечивает стабильную работу сразу нескольких устройств без перебоев даже при высокой нагрузке — например, при просмотре фильмов в высоком качестве, онлайн-играх или видеосвязи.

Кроме того, гигабитный интернет поддерживает подключение систем "умного дома", камер видеонаблюдения и других цифровых устройств. Пользователи могут объединять услуги в единый пакет — интернет, ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр — и экономить до 40% на ежемесячных платежах.

Высокоскоростной интернет сегодня фактически становится таким же необходимым ресурсом, как электричество или вода.

Развитие цифровой инфраструктуры в новых жилых кварталах города будет продолжаться.

Ранее аналогичный интернет был проведён в жилых комплексах "Новая Кузнечиха" и "Анкудиновский парк".

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Теги:
Интернет МТС Технологии
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