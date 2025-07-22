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Спорт

Сотрудники АПЗ приняли участие в "Ночном забеге в столице закатов"

25 июля 2025 14:10  [110] Спорт
Сотрудники АПЗ приняли участие в Ночном забеге в столице закатов

Заход солнца, яркие огни города и музыка – все это о третьем "Ночном забеге в столице закатов", в котором приняла участие команда профсоюза АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина".

Вечером 19 июля Нижневолжская набережная в столице Приволжья превратилась в настоящую беговую трассу. На старт вышло более 6000 участников.

Из трех дистанций – 2, 5 и 10 км – приборостроители выбрали среднюю.

"Наша команда сложилась весной, когда мы участвовали в забеге "Беги, герой!". Таким же дружным, сплоченным составом в количестве 17 человек мы приехали на ночной забег, – поделились участники поездки. – Мероприятие организовано на высоком уровне, атмосфера замечательная! Много музыки, позитива на протяжении всей дистанции, поэтому все финишировали в отличном настроении. Спасибо профкому за возможность участвовать и поддержку спорта".

Все участники забега получили на финише яркие медали. Мероприятие показало, что спорт актуален в любое время суток.

Текст: Ирина Балагурова.

Фото предоставлено участниками забега

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Теги:
АПЗ Спорт
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