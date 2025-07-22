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Общество

Догазификацию нижегородских домовладений обсудили в региональном парламенте

25 июля 2025 15:09  [86] Общество
Догазификацию нижегородских домовладений обсудили в региональном парламенте

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Заксобрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Центральной темой обсуждения стал ход выполнения программы догазификации в регионе. Спикер регионального парламента Евгений Люлин отметил, что депутаты профильного комитета регулярно контролируют этот процесс.

Парламентариям представили доклад правительства Нижегородской области о текущих расходах граждан на подключение к газу в рамках догазификации. Установлено, что средняя стоимость строительства внутреннего газопровода для индивидуального жилья или дома блокированной застройки составляет порядка 18 тысяч рублей, а установка газового оборудования – 14 тысяч рублей. Общие затраты домовладения на газификацию в текущем году оцениваются примерно в 125 тысяч рублей.

«Мерам социальной поддержки граждан уделяется особое внимание. В областном бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено 79 миллионов рублей. Для отдельных категорий граждан, включая семьи участников специальной военной операции, размер поддержки достигает 90 тысяч рублей, что позволяет полностью или существенно компенсировать расходы на подключение газа. В 2025 году планируется обеспечить газификацию домов 25 семей участников СВО, в которых требуется провести монтаж систем газоснабжения. Этот вопрос взят на особый контроль», – отметил председатель комитета Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

По итогам заседания парламентарии приняли решение провести в конце года детальный анализ всех расходов по программе догазификации – как бюджетных средств на соцподдержку, так и фактических затрат жителей. По их мнению, это позволит при необходимости внести предложения по корректировке механизмов поддержки.

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Теги:
Газоснабжение Законодательное собрание
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