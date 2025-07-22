Нижегородские парламентарии проверили работу лесопожарных служб на Бору Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Борском округе прошло выездное рабочее совещание комитета Заксобрания по экологии и природным ресурсам. Под председательством Владислава Атмахова участники, включая заместителя председателя Заксобрания Дениса Бакиева, министра лесного хозяйства Романа Воробьева, представителей правительства и лесной охраны, оценили последствия недавних ветровалов и буреломов, а также осмотрели техническое оснащение Борской лесопожарной станции (ЛПС III типа).

Депутаты посетили Борскую лесопожарную станцию (ЛПС) III типа - одну из крупнейших в регионе. Участникам показали технику для тушения пожаров: 6 специализированных автоцистерн, тракторы, беспилотные летательные аппараты дальнего действия для мониторинга состояния лесов, а также оборудование для расчистки территорий.

«Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области активно внедряет и применяет в своей работе передовые разработки. Беспилотная авиация максимально эффективна не только при обнаружении лесных пожаров на ранней стадии, но и при оценке лесных ресурсов, выявлении фактов незаконных рубок, оценке ущерба от лесных пожаров, вредителей и болезней, а также при мониторинге лесовосстановления. Положительную практику применения министерством беспилотной авиации необходимо постепенно распространять и на другие отрасли», - отметил Денис Бакиев.

Особое внимание было также уделено мобильному пункту управления на базе внедорожника, оснащенному спутниковой связью, который координирует борьбу с крупными пожарами.

Далее парламентарии осмотрели участки леса, пострадавшие от недавнего ветровала. Также на заседании было отмечено, что Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по эффективности санитарных мероприятий: в 2024 году расчищено 1 276 гектаров леса. А для ускорения восстановления экосистем реализуется акция «Здоровый лес». Благодаря которой, только в Богородском лесничестве очищено 1,6 га поврежденных территорий.

«Формат выездного совещания даёт возможность комплексно и предметно оценить ситуацию на местах. Это эффективный механизм для взаимодействия всех ключевых сторон — регионального министерства, депутатского корпуса, специалистов Центра защиты леса и лесопользователей. Совместно мы можем оперативно выявлять системные проблемы и формировать предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования. Регулярный мониторинг и санитарное обследование лесного фонда — это неотъемлемые элементы превентивной работы, направленной на сохранение лесных экосистем», - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Ключевой проблемой, выявленной на рабочем совещании, стала длительность процедур от обнаружения ветровала до полной расчистки. Для её решения уже было принято ряд мер, в том числе заключение тройственного соглашения между министерством лесного хозяйства Нижегородской области, центром защиты леса и лесопользователями, котором оптимизировали ряд мероприятий и частично сократили сроки рассмотрения данного вопроса. Но, несмотря на это сроки достаточно длительные, что в свою очередь приводит не только к потере деловых качеств древесины, но и негативно влияет на санитарное и пожарное состояние в лесах. Было принято решение обобщить все рекомендации, которые помогли бы оптимизировать сроки обследований и согласований и направить соответствующее обращение в федеральные органы власти. Также, принимая во внимание, что проблема актуально для всех регионов РФ, предложено рассмотреть данный вопрос на заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа.

«Выездные рабочее совещание позволяют не только увидеть проблемы на местах, но и оперативно выработать решения. Сегодня мы убедились: необходимо сокращать бюрократические процедуры, чтобы быстрее восстанавливать леса после стихии. Лес - наш стратегический ресурс, и его защита требует слаженной работы всех ведомств», - отметил председатель комитета по экологии Владислав Атмахов.

Евгений Люлин подчеркнул: «Проведенная работа - пример системного подхода к охране природы. Техническое оснащение пожарных станций, расчистка поврежденных территорий и цифровизация процессов укрепляют экологическую безопасность. На сегодняшний день нужно обеспечить возможность оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных условий. Только так мы сможем сохранить леса региона для будущих поколений.»