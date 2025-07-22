На 20% увеличится выработка у нижегородского производителя спецтехники благодаря федеральному проекту "Производительность труда" Экономика

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Техномегадрайв» из Ворсмы подвели промежуточные итоги внедрения на производстве инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на проектировании, производстве и реализации спецтехники различного назначения.

Специалисты Регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления цистерн. Их доля продажи составляет 32% от общей выручки компании.

«Специалисты РЦК провели аудит на предприятии и выявили 29 «узких мест» в потоке. Среди них - загроможденность рабочих мест, отсутствие идентификации окрашенных комплектующих, потеря времени на поиск оборудования и материалов на складе. По каждому из этих пунктов были предложены решения и разработан план мероприятий. Внедрение изменений позволит сократить время протекания процесса с 89 до 66 часов. Специалисты РЦК помогут увеличить выработку на 20 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям семерых сотрудников предприятия и проводят подготовку внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 29 производителей автокомпонентов.

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 290 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.