СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
25 июля 2025 17:09  [85] ВТБ: снижение ключевой ставки несколько "оживит" розничное кредитование
25 июля 2025 16:29  [87] На 20% увеличится выработка у нижегородского производителя спецтехники благодаря федеральному проекту "Производительность труда"
25 июля 2025 14:12  [157] Ключевая ставка в России решением Центробанка снижена до 18%
25 июля 2025 07:48  [169] Сотрудничество с Белоруссией обсудили в нижегородском Заксобрании
24 июля 2025 18:25  [382] Горьковский автозавод переходит на четырехдневную рабочую неделю
24 июля 2025 18:15  [342] Уборочная кампания началась в Нижегородской области
24 июля 2025 17:09  [339] На 10% увеличится выработка у нижегородского производителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда"
24 июля 2025 15:45  [369] Ремонт дорог на Нижегородской станции аэрации оценили в 188 млн рублей
24 июля 2025 09:00  [413] Нижегородский ресторан "Робинзон" продают в третий раз за 109 млн рублей
23 июля 2025 19:00  [480] Просрочка по ипотеке в Нижегородской области выросла на 27%
Экономика

На 20% увеличится выработка у нижегородского производителя спецтехники благодаря федеральному проекту "Производительность труда"

25 июля 2025 16:29  [87] Экономика
На 20% увеличится выработка у нижегородского производителя спецтехники благодаря федеральному проекту Производительность труда

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Техномегадрайв» из Ворсмы подвели промежуточные итоги внедрения на производстве инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на проектировании, производстве и реализации спецтехники различного назначения.

Специалисты Регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления цистерн. Их доля продажи составляет 32% от общей выручки компании.

«Специалисты РЦК провели аудит на предприятии и выявили 29 «узких мест» в потоке. Среди них - загроможденность рабочих мест, отсутствие идентификации окрашенных комплектующих, потеря времени на поиск оборудования и материалов на складе. По каждому из этих пунктов были предложены решения и разработан план мероприятий. Внедрение изменений позволит сократить время протекания процесса с 89 до 66 часов. Специалисты РЦК помогут увеличить выработку на 20 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям семерых сотрудников предприятия и проводят подготовку внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 29 производителей автокомпонентов.

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 290 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных