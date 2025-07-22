Новые горизонты: выпускники проекта "СВОй бизнес" в Нижегородской области получили сертификаты Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Образовательный пятидневный интенсив завершился в Нижегородской области. В проекте приняло участие 23 нижегородца. Программа направлена на поддержку участников СВО и членов их семей. Нижний Новгород стал 10 регионом, в котором прошел курс всероссийской модульной программы обучения.

««За первые месяцы реализации программы «СВОй бизнес» уже прошли обучение 230 ветеранов из 11 регионов России. География программы постоянно расширяется и до конца 2025 года охватит более 40 регионов. По проекту «СВОй бизнес» мы объединяем усилия с партнёрами, чтобы создать новые возможности для старта бизнеса участников спецоперации и членов их семей. С учетом разветвлённой партнёрской сети получить профессиональную поддержку смогут еще больше ветеранов спецоперации», — прокомментировала секретарь общественного совета партийного проекта «Предпринимательство», заместитель исполнительного директора «Опора России» Светлана Гиляровская.

Программа курса охватила все аспекты организации и ведения собственного бизнеса. Участники подробно разобрали каждый этап: от формулировки идеи и создания бизнес-плана до составления отчетности, бухгалтерского учета и юридических бизнес-тонкостей.

«Уверен, что каждый из участников проекта завязал новые знакомства, пополнил багаж теоретических знаний, перенял успешный предпринимательский опыт. Надеюсь, что знания, которые получили начинающие предприниматели на проекте «СВОй бизнес» значительно облегчат реализацию их идей. Каждый из представленных проектов имеет высокий потенциал и внесет свой значимый вклад в развитие нашего региона», - подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Отдельная часть теоретического курса была посвящена мерам государственной поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях.

«Важно поддержать наших ветеранов спецоперации и членов их семей в стремлении создать бизнес, который будет приносить пользу людям. В каждом регионе мы видим проекты, которые прежде всего, направлены на людей - от пекарен и фермерских хозяйств до небольших гостиниц и детских садов. Конечно, в большинстве случаев встает вопрос привлечения финансирования, аренды помещений, рынков сбыта. По окончании очного этапа проекта мы остаемся со всеми на связи и помогаем в решении возникающих вопросов. На нашей платформе МСП.РФ участники также могут воспользоваться различными сервисами и мерами поддержки, в том числе и специальными финансовыми программами для участников СВО», - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Проекты слушателей программы «СВОй бизнес» охватили широкий спектр отраслей народного хозяйства. Участник СВО Артём Сазонов пришел на обучение с идеей запустить собственное рыбоводческое хозяйство. Цель многодетной матери Карины Аль-Тбахи – развитие уже существующего бизнеса. Женщина работает в сфере близкой к медицине. Один из 9 детей Карины, старший сын, несет службу в зоне специальной военной операции.

«Программа «СВОй бизнес» в Нижегородской области завершена, и мы с уверенностью можем сказать, что она дала мощный импульс тем, кто решил начать свой путь в предпринимательстве. За эти дни участники не только получили практические знания, но и защитили собственные бизнес-проекты. Важно, что за каждым проектом стоит личная история и стремление создавать ценность для людей. Мы продолжим сопровождать участников и дальше, потому что «СВОй бизнес» не заканчивается вручением сертификата, он только начинается», - рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» Ольга Никитина.

Ядром программы обучения стала мощная практическая составляющая. При содействии Корпорации МСП и «Опоры России» к курсу подключились ведущие нижегородские предприниматели. Участники проекта побывали на реальных предприятиях малого и среднего бизнеса. Собственники поделились с будущими коллегами профессиональным опытом, рассказали о трудностях, с которым пришлось столкнуться, и о том, как удалось решить проблемы. По отзывам участников «СВОего бизнеса», живое общение с людьми, которые уже прошли большой путь в сфере предпринимательства, помогает эффективно справляться с личными сомнениями и опасениями.

«Участники проекта получили ценные теоретические знания и практические советы от действующих предпринимателей. Бизнес-проекты, которые мы заслушали по итогу программы, очень разноплановые и интересные. Мы с участниками продолжаем оставаться на связи для дальнейшего наставничества», - прокомментировала председатель Нижегородского отделения «Опора России» Ирина Садовникова.

Федеральный образовательный проект «СВОй бизнес» запущен партией «Единая Россия» совместно с Корпорацией МСП и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Человек учится легко и с удовольствием, когда точно знает, зачем ему это нужно. Когда понимает, что ему дадут приобретенные знания и как скоро благодаря им он сможет достичь своей цели. В этом отношении проект «СВОй бизнес» - находка для ветеранов СВО и членов их семей, которым важно не упустить время в поиске нового пути профессионального развития, получить хорошую базу знаний и практических навыков для начала собственного дела. Очень ценно и то, что проект предусматривает сопровождение участников со стороны наставников по окончании обучения. С такой поддержкой уже не страшно пробовать свои силы в предпринимательстве. Я очень рад за нижегородцев, которые смогли пройти этот курс, и благодарен коллегам-единороссам, представителям «Опоры России» и Корпорации «МСП» за реализацию данной инициативы», - отметил ветеран СВО, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов.

Закрытие всероссийского образовательного проекта «СВОй бизнес» в Нижнем Новгороде завершилось торжественной церемонией вручения сертификатов. Выпускников поздравили: руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко; заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» Юлия Ждан; заместитель управляющего по среднему и малому бизнесу Приволжского филиала Публичного акционерного общества «Банк ПСБ» Денис Кораблев: директор управления продаж, региональный гос. сектор Волго-Вятского банка публичного акционерного общества «Сбербанк» Андрей Меркулов.

Цель проекта «СВОй бизнес» - адаптация участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей к гражданской жизни, формирование и развитие предпринимательских компетенций, раскрытие потенциала открытия собственного бизнеса.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.