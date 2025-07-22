  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2025 16:48  [119] Игры, театрализованное представление и пенная дискотека: в Нижегородской области "День Нептуна" отметили с "Единой Россией"
26 июля 2025 16:10  [145] Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
26 июля 2025 15:30  [184] Магнитная буря накроет Нижний Новгород в воскресенье 27 июля
26 июля 2025 14:05  [175] Проезд по улице Авиаторской перекрыли до 30 сентября в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 12:05  [229] Нижегородские хирурги провели операцию на сердце с помощью жидкого азота
26 июля 2025 11:16  [168] Фонд "ОМК-Участие" расскажет, как сделать город живым учебником
26 июля 2025 09:40  [281] В Нижнем Новгороде обновили архитектурную подсветку стадиона
26 июля 2025 09:00  [236] Нижегородцы переживают более двух тысяч магнитный бурь за жизнь
25 июля 2025 20:36  [271] Новые горизонты: выпускники проекта "СВОй бизнес" в Нижегородской области получили сертификаты
25 июля 2025 20:00  [338] Более 305 тысяч нижегородцев охватило диспансерное наблюдение в 2025 году
Общество

Игры, театрализованное представление и пенная дискотека: в Нижегородской области "День Нептуна" отметили с "Единой Россией"

26 июля 2025 16:48  [119] Общество
Игры, театрализованное представление и пенная дискотека: в Нижегородской области День Нептуна отметили с Единой Россией

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Традиционный День Нептуна в пятый раз объединил борчан и гостей города. Праздничной площадкой стала лодочная станция «Прорва» в городе Бор. Организаторы подготовили для участников мероприятия насыщенную культурную программу: веселые конкурсы, азартные игры и увлекательные мастер-классы. 

«”День Нептуна” – это прекрасный праздник, который мы все помним с детства. Но мало кто знает, что его корни уходят глубоко в прошлое. Традиция обливаться водой и проходить разные шуточные испытания существовала еще в ту эпоху, когда корабли двигались за счет ветра. При пересечении экватора моряки устраивали шумный и веселый праздник. Наше мероприятие без сомнения, не уступает по красочности и насыщенности событий.

Думаю, что и дети, и взрослые получат большое удовольствие. А, главное, смогут вместе провести этот день. В наше время такие моменты драгоценны для любой семьи», - поделился руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Праздник организован СК «Медведь» при поддержке Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Законодательного собрания Нижегородской области Игоря Гордеева, МАУ ДО Центра детского и юношеского туризма и экскурсий городского округа город Бор, управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

«Праздник начинался, как внутриклубное событие. День Нептуна устраивали для ребят, которые занимались в наших спортивных секциях: по борьбе, рукопашному бою, художественной гимнастике, хоккею, футболу и др. И вот за несколько лет мероприятие разрослось до межрегионального уровня. К нам приезжают со всей области, бывают гости даже из Москвы и Петербурга», - рассказал Алексей Голубин. 

Развлекательная программа включала в себя спортивные состязания, шоу-программу, мастер-классы, аквагрим. Апогеем праздника стал выход Повелителя вод – Нептуна. Шествие сопровождала яркая театрализованная постановка. 

«Больше всего запомнилась пенная вечеринка, танцы и веселье. Мне подарил воздушный шарик добрый медведь, а потом приехал сам Нептун прямо с моря, совсем как Дед Мороз! Поздравлял нас с летом и угощал вкуснейшей кашей», -поделился впечатлениями девятилетний Валера Громов.

Особое внимание на празднике уделяли детям. Для маленьких гостей партнеры мероприятия подготовили настоящее гастрономическое путешествие. Угощения пользовались одинаково большим спросом у всех гостей праздника.

«Мне очень понравилось мороженное. А еще меня раскрасили, теперь я настоящая лисичка! Нам с бабушкой понравилось играть в морской бой, это оказалось очень интересным. Мы стали как команда», - поделилась впечатлениями семилетняя Ирина Лазарева. 

«День Нептуна» принимал гостей с раннего утра и до позднего вечера. Праздник посетило несколько сотен человек. В планах у организаторов продолжение традиции в следующем году.

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми – приоритет народной программы «Единой России» и партийного проекта «Крепкая семья». В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Единая Россия Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных