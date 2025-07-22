Игры, театрализованное представление и пенная дискотека: в Нижегородской области "День Нептуна" отметили с "Единой Россией" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Традиционный День Нептуна в пятый раз объединил борчан и гостей города. Праздничной площадкой стала лодочная станция «Прорва» в городе Бор. Организаторы подготовили для участников мероприятия насыщенную культурную программу: веселые конкурсы, азартные игры и увлекательные мастер-классы.

«”День Нептуна” – это прекрасный праздник, который мы все помним с детства. Но мало кто знает, что его корни уходят глубоко в прошлое. Традиция обливаться водой и проходить разные шуточные испытания существовала еще в ту эпоху, когда корабли двигались за счет ветра. При пересечении экватора моряки устраивали шумный и веселый праздник. Наше мероприятие без сомнения, не уступает по красочности и насыщенности событий.

Думаю, что и дети, и взрослые получат большое удовольствие. А, главное, смогут вместе провести этот день. В наше время такие моменты драгоценны для любой семьи», - поделился руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Праздник организован СК «Медведь» при поддержке Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Законодательного собрания Нижегородской области Игоря Гордеева, МАУ ДО Центра детского и юношеского туризма и экскурсий городского округа город Бор, управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

«Праздник начинался, как внутриклубное событие. День Нептуна устраивали для ребят, которые занимались в наших спортивных секциях: по борьбе, рукопашному бою, художественной гимнастике, хоккею, футболу и др. И вот за несколько лет мероприятие разрослось до межрегионального уровня. К нам приезжают со всей области, бывают гости даже из Москвы и Петербурга», - рассказал Алексей Голубин.

Развлекательная программа включала в себя спортивные состязания, шоу-программу, мастер-классы, аквагрим. Апогеем праздника стал выход Повелителя вод – Нептуна. Шествие сопровождала яркая театрализованная постановка.

«Больше всего запомнилась пенная вечеринка, танцы и веселье. Мне подарил воздушный шарик добрый медведь, а потом приехал сам Нептун прямо с моря, совсем как Дед Мороз! Поздравлял нас с летом и угощал вкуснейшей кашей», -поделился впечатлениями девятилетний Валера Громов.

Особое внимание на празднике уделяли детям. Для маленьких гостей партнеры мероприятия подготовили настоящее гастрономическое путешествие. Угощения пользовались одинаково большим спросом у всех гостей праздника.

«Мне очень понравилось мороженное. А еще меня раскрасили, теперь я настоящая лисичка! Нам с бабушкой понравилось играть в морской бой, это оказалось очень интересным. Мы стали как команда», - поделилась впечатлениями семилетняя Ирина Лазарева.

«День Нептуна» принимал гостей с раннего утра и до позднего вечера. Праздник посетило несколько сотен человек. В планах у организаторов продолжение традиции в следующем году.

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми – приоритет народной программы «Единой России» и партийного проекта «Крепкая семья». В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.