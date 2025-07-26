Новое военное училище появится в Нижегородской области

В Нижегородской области началась работа по созданию нового высшего военно-инженерного командного училища. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном сайте кабмина.
Новое учебное заведение будет открыто в городе Кстово. Его разместят на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Министерства обороны.
Ожидается, что училище позволит значительно увеличить подготовку квалифицированных военных инженеров. Обучение будет вестись с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Предполагается, что одновременно обучаться и работать в училище смогут около 2,8 тысячи человек.
Все необходимые организационные мероприятия планируется завершить к началу следующего учебного года.
Ранее сообщалось, что Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова объявил набор воспитанников на 2025/2026 учебный год.
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