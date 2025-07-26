Помощь православным верующим: отряд волонтеров "Единой России" отправился в лагерь Серафимо-Дивеевского монастыря Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Волонтеры «Единой России» отправились в Дивеево для помощи паломникам, которые прибывают на торжества, посвященные Дням памяти преподобного Серафима Саровского. Региональное отделение партии направляет отряд добровольцев уже больше 20 лет.

Перед отправкой в соборе Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля для добровольцев провел молебен иерей Евгений Кондратьев. Волонтеры получили благословение на начало доброго дела.

«Отрадно, что молодые люди имеют намерение помогать своему ближнему. «Кто есть ближний мой?» Спрашивает нас Святое Евангелие. И мы отвечаем: «Наши ближние - это те, кто нуждается в нашей помощи». Сегодня Вы отправляетесь в Четвертый удел Пресвятой Богородицы, в Дивеево - место, куда уже в ближайшие дни прибудут тысячи паломников, и всем им понадобится Ваша помощь в расселении, навигации и в сотнях других забот. От всего сердца я желаю Вам помощи Божией в этом нелегком деле», - сказал клирик храмов Нижегородского Кремля - иерей Евгений Кондратьев.

Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко выразил благодарность волонтерам за их активную позицию и стремление оказать посильную помощь в священные для православных христиан дни.

«Для нашей области День обретения мощей Серафима Саровского важная дата. Этот Святой прославил имя нашего региона. Ежегодно на нижегородскую землю съезжаются десятки тысяч паломников со всей страны. Помощь партии в дни проведения торжеств в Дивеево традиционна. Мы принимаем участие в организации работы паломнического городка с 2003 года. Желаю нашим волонтерам успехов в этом благом деле», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Нижегородка Ирина Кодочигова едет в Дивеево волонтером уже третий раз.

«Помощь паломникам — это особое состояние души. Ты постоянно открываешь для себя что-то новое: организуешь лагерь, встречаешь и расселяешь приезжих, выдаёшь одеяла, стоишь на кухне, контролируешь регистрацию и сохранность вещей. Радостно видеть, как твоя помощь облегчает дорогу паломникам. Рядом оказываются разные, но одинаково светлые люди, каждая встреча приносит яркие эмоции и незабываемые впечатления. Работа простая, справиться может абсолютно каждый, и это действительно ценно!» - поделилась Ирина Кодочигова.

«Торжества в честь памяти святого заступника и покровителя Руси Серафима Саровского в Дивеево традиционно привлекают большое число паломников. Нижегородской епархией создаются все условия для их комфортного и безопасного проживания в палаточном лагере. Участие волонтеров «Единой России» в этих мероприятиях – помощь организаторам в приеме многочисленных гостей. Радует, что молодежный актив партии, который всегда готов оказать поддержку в решении важных социальных задач, продолжает в своей работе придерживаться принципа «люди для людей», - прокомментировал событие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Напомним, 1 августа 2025 года в Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 122-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. На торжества каждый год приезжают гости со всех уголков нашей страны и зарубежья.

Нижегородское региональное отделение «Единой России» ежегодно формирует отряд волонтеров, которые работают в паломническом лагере и оказывают помощь в организационных мероприятиях. Добровольцы партии принимают участие в торжествах с 2003 года.