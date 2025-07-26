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Общество

Свыше 42 млн рублей выделено на модернизацию объектов Сокольской ЦРБ в 2025 году

28 июля 2025 10:51  [66] Общество
Свыше 42 млн рублей выделено на модернизацию объектов Сокольской ЦРБ в 2025 году

Фото: минздрав Нижегородской области

Свыше 42 млн рублей выделено на модернизацию объектов Сокольской ЦРБ в 2025 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Работы по обновлению подразделений медицинского учреждения ведутся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года на выделенные средства отремонтируют несколько отделений стационара и поликлинику больницы, а также сразу пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Как рассказал главный врач Сокольской ЦРБ Андрей Захаров, администрация больницы выбирала объекты для проведения ремонтов так, чтобы бюджетные средства были использованы максимально рационально. На каждом объекте определили приоритетные виды работ, сроки и способы ремонта. Так, например, где-то требовалась полная замена крыльца, входной группы, электропроводки, дверей и потолков, а где-то – утепление стен, замена водоснабжения, систем пожаротушения и напольных покрытий.

«Наш округ имеет большую протяженность: от районного центра до южной границы путь составляет 53 км, а до северной – 55 км. Мы должны сделать так, чтобы качественная медицинская помощь была доступна людям во всех населенных пунктах муниципалитета, именно поэтому в этом году мы усилили работу по модернизации фельдшерско-акушерских пунктов. На сегодняшний день ФАПы в деревнях Мурзино и Никольское, а также в селе Дорофеево уже отремонтированы. Специалисты выполнили отделочные работы, включая замену напольной и настенной плитки, выравнивание и покраску стен, обновление потолков, заменили сантехнику, систему отопления и электропроводку. В самое ближайшее время завершим обновление ФАПа в деревне Молчаново. До конца года также капитально отремонтируем ФАП в деревне Березово», – сообщил главный врач.

По его словам, фельдшерско-акушерские пункты, которые ремонтируются в этом году, обслуживают в общей сложности 56 населенных пунктов, в которых проживает почти 1 200 человек, в том числе более 100 детей.

«Если объект находится в аварийном состоянии, областной Минздрав принимает решение о строительстве нового здания. Так, например, в конце прошлого года в деревне Фатеево появился новый, модульный ФАП. На его возведение выделили свыше 12 млн рублей», – пояснил главврач.

В министерстве здравоохранения региона напомнили, что в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных по всему региону, пациентов принимают фельдшеры и медицинские сестры. Медики оказывают нижегородцам неотложную помощь, осуществляют регулярное наблюдение за больными, страдающими хроническими заболеваниями, а также назначают лечение пациентам с острыми патологиями, не требующими госпитализации. Там же можно сдать анализы, пройти вакцинацию, профилактические осмотры и диспансеризацию. Грудным детям доступно патронажное наблюдение, а в кабинетах, оснащенных гинекологическими креслами, проводится скрининг пациенток на онкоцитологию.

Уже к концу июля в Сокольской ЦРБ планируют завершить очередной этап капитального ремонта стационара. В детском, хирургическом и терапевтическом отделениях больницы, а также в дневном стационаре ежегодно проходят лечение более 1,5 тысячи жителей округа. В среднем пациенты находятся на лечении около 10 дней.

«Детское отделение больницы было обновлено два года назад, хирургическое отделение уже также отремонтировано. Сейчас рабочие закончили ремонт на втором и частично на первом этаже – к концу лета пациентов встретят обновленное отделение терапии и дневной стационар. Что касается поликлиники, к ноябрю планируем завершить ремонт первого и третьего этажей здания», – сообщил Андрей Захаров.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» запущен в России с 2025 года. Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.

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Теги:
Минздрав Нацпроект Сокольский г.о.
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