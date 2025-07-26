Глеб Никитин возглавил регштаб по демографической политике Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

В Нижегородской области создан региональный штаб по демографической и семейной политике. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Коллегиальный совещательный орган будет вести работу по формированию единой государственной демографической и семейной политики в Нижегородской области, развитию и усилению межведомственного взаимодействия. Главная цель – добиться эффективной реализации региональной программы «Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2024-2027 годы)».

Заместителем председателя регионального штаба назначен замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, секретарем штаба – министр социальной политики региона Игорь Седых. Также в новый коллегиальный орган вошли заместители главы региона Олег Беркович, Егор Поляков, Андрей Саносян и Андрей Чечерин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава г. Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель городской Думы г. Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев. От федеральных органов власти - заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский и сенатор Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина.

Всего в составе штаба - более 30 руководителей и представителей органов федеральной, региональной и муниципальной власти, ректоры нижегородских вузов, руководители медицинских учреждений и некоммерческих организаций региона.

Эксперты будут участвовать в заседаниях штаба не реже одного раза в год, первая встреча состоится уже этой осенью. Специалисты намерены в том числе оценивать эффективность реализации региональных инициатив по поддержке семей, вносить предложения по их совершенствованию.

«В Нижегородской области мы формируем семейноцентричный подход в принятии управленческих решений. Все региональные органы власти, организации и институты перестраивают свою работу так, чтобы семьи и дети были постоянно окружены заботой и вниманием, могли быстро и легко получить необходимую поддержку в любых жизненных ситуациях! Уже сейчас, в самом начале регионального Пятилетия семьи, вводим целый комплекс мер поддержки семей с детьми – на реализацию этих инициатив выделяем беспрецедентный объем финансирования!» – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как напомнили в министерстве социальной политики региона, для того чтобы Нижегородская область стала привлекательным местом для создания семьи и рождения детей, при содействии АНО «Институт демографического развития» реализуется комплексная программа достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни».

В числе первоочередных инициатив программы – финансовые инструменты поддержки граждан. Это, например, региональный семейный капитал (родительский основной доход), предоставляемый всем нижегородским семьям при рождении ребенка, а также «Подарок новорожденному» от губернатора — электронный сертификат, позволяющий бесплатно приобрести востребованные детские товары нижегородских производителей.

В то же время в рамках нового национального проекта «Семья» в регионе доступны меры поддержки так называемого «демографического меню» Минтруда России. Речь идет о предоставлении единовременных выплат беременным студенткам, обучающимся очно, открытии пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, запуске проекта «социальная няня» и других инициативах.

Еще одна составляющая программы «ОСНОВА – нижегородский проект жизни» – работа по развитию системы здравоохранения Нижегородской области: создание первого в регионе государственного центра ЭКО, обеспечение комплексного доабортного консультирования всех женщин, находящихся в ситуации выбора, запуск работы женского, мужского и детского центров репродуктивного здоровья в рамках проекта «Семейный квартал» и многое другое.

По решению главы региона Глеба Никитина отдельное внимание также уделят поддержке социально ответственного бизнеса. Уже сейчас на законодательном уровне планируют закрепить намерение поощрять те организации, которые будут внедрять собственные программы поддержки материнства и детства. Социально ответственный бизнес сможет рассчитывать, например, на налоговые льготы.

Напомним, национальный проект «Семья» стартовал в стране по инициативе президента Владимира Путина в 2025 году. Он является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура» и включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».