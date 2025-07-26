Хакеры заявили, что разрушили внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота"

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Хакерские группы "Киберпартизаны" и Silent Crow утверждают, что разрушили внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота". Однако официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает телеканал "360".
Утром 28 июля авиакомпания сообщила о технических неполадках в своих информационных системах, что в итоге привело к отмене уже более 40 рейсов.
Теперь же хакеры заявляют о критической ситуации. По их словам, они в течение года находились внутри корпоративной сети авиакомпании, постепенно расширяя доступ и углубляясь в её ядро. Им, якобы, удалось получить и выгрузить полный массив баз данных, содержащих информацию о перелётах. Они также заявляют о компрометации всех критически важных корпоративных систем.
Кроме того, хакеры из Silent Crow утверждают, что получили контроль над персональными компьютерами сотрудников и смогли извлечь данные из систем наблюдения за персоналом. Они оценивают стоимость восстановления инфраструктуры в десятки миллионов долларов.
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