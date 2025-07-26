Хакеры заявили, что разрушили внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота" Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Хакерские группы "Киберпартизаны" и Silent Crow утверждают, что разрушили внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота". Однако официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает телеканал "360".

Утром 28 июля авиакомпания сообщила о технических неполадках в своих информационных системах, что в итоге привело к отмене уже более 40 рейсов.

Теперь же хакеры заявляют о критической ситуации. По их словам, они в течение года находились внутри корпоративной сети авиакомпании, постепенно расширяя доступ и углубляясь в её ядро. Им, якобы, удалось получить и выгрузить полный массив баз данных, содержащих информацию о перелётах. Они также заявляют о компрометации всех критически важных корпоративных систем.

Кроме того, хакеры из Silent Crow утверждают, что получили контроль над персональными компьютерами сотрудников и смогли извлечь данные из систем наблюдения за персоналом. Они оценивают стоимость восстановления инфраструктуры в десятки миллионов долларов.