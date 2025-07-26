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Общество

Нижегородцы приняли участие в стратсессии "Транспорт и инфраструктура" ВАРМСУ

28 июля 2025 11:35  [109] Общество
Нижегородцы приняли участие в стратсессии Транспорт и инфраструктура ВАРМСУ

Фото: ВАРМСУ/ Дмитрий Бабенко

Глава Павловского округа Нижегородской области Алексей Кириллов и руководитель Володарского округа Нижегородской области Дмитрий Третьяков стали участниками стратегической сессии "Транспорт и инфраструктура", организованной Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Встреча собрала представителей муниципалитетов со всей страны, чтобы обсудить актуальные проблемы транспортной доступности и развития городской инфраструктуры.

С приветствием к участникам обратились министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, а также директор Научного центра Минтранса России Артур Романенко.

Центральной темой обсуждения стали вопросы безопасности при использовании электросамокатов. После того как ряд городов ограничил или запретил движение средств индивидуальной мобильности, стало очевидно, что проблема выходит за рамки мегаполисов и затрагивает также малые населённые пункты.

Особое внимание было уделено тому, что инфраструктура большинства городов не адаптирована для безопасного передвижения на электросамокатах. Это приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий с участием таких средств передвижения.

В рамках сессии муниципальные руководители совместно с представителями компаний, предоставляющих прокат электросамокатов, рассмотрели возможные пути решения проблемы. Все предложения, выработанные в ходе обсуждения, будут направлены в Госдуму для дальнейшего рассмотрения и возможного включения в законодательные инициативы.

По словам Ирины Гусевой, ВАРМСУ объединяет специалистов и муниципальных лидеров, обладающих ценным практическим опытом, который важно распространять. Она подчеркнула, что стратегическая сессия становится эффективной платформой для обмена опытом и формирования согласованных решений с учётом потребностей местных сообществ.

"Совместно с регионами, муниципалитетами и экспертным сообществом на площадке ВАРМСУ определяются условия создания устойчивого развития местного самоуправления и современной транспортной системы", - подчеркнула Гусева.

Также было отмечено, что в рамках федеральной программы кадрового резерва теперь действуют наставники, что способствует устойчивому развитию муниципального управления.

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Теги:
муниципалитет Транспорт
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