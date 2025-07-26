Нижегородский производитель химической продукции стал участником федерального проекта "Производительность труда" Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

ООО «Синтез-Ацетон 2000» из Дзержинска стало 291-м участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты федерального центра компетенций (ФЦК).

Компания специализируется на производстве ацетона, изопропилового спирта, перкарбоната натрия и перекиси водорода.

«В Нижегородской области участниками федпроекта «Производительность труда» являются 15 компаний, которые специализируются на производстве химических продуктов. Некоторые компании уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты. К примеру, компания «Окапол» увеличила выработку на 15 процентов, «ХимАвто» - на 50 процентов, а «Мозер» - на 56 процентов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты ФЦК будут работать на предприятии в течение шести месяцев. В ходе совместной работы они проведут аудит и устранят «узкие» места на пилотном потоке.

С 2019-го по 2024 год эта мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). В Нижегородской области уже 291 компания внедряет бережливые технологии при господдержке.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.