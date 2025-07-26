В Нижегородской области появился чат-бот, посвященный Десятилетию науки и технологий Наука

Фото: Никита Духник

Нижегородская область стала первым регионом России, где разработан специализированный цифровой помощник, собирающий информацию о мероприятиях и инициативах Десятилетия науки и технологий. Чат-бот «Наукабот Нижний» создан региональным штабом Десятилетия в рамках реализации инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества».

Основная задача чат-бота — упростить поиск актуальной информации о научно-просветительских мероприятиях, конкурсах, грантах, выставках, форумах и других инициативах в рамках Десятилетия науки и технологий. Особое внимание уделяется молодежи — школьникам, студентам, аспирантам и молодым специалистам, заинтересованным в научном развитии и профессиональной самореализации.

«В Нижегородской области развитие науки — это не только поддержка научных учреждений, но и создание среды для вовлечения молодежи в исследовательскую деятельность. Сегодня особенно важно, чтобы у школьников, студентов и молодых ученых был быстрый доступ к возможностям для участия в жизни научного сообщества. Новый чат-бот поможет узнать, где проходят мероприятия, какие конкурсы и гранты доступны, как включиться в работу по ключевым направлениям Десятилетия науки и технологий», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

В 2025 году в рамках реализации инициатив Десятилетия науки и технологий в Нижегородской области прошли публичные кинопоказы научно-популярных фильмов, лектории с участием молодых ученых для школьников, тематические выставки и фестивали. В регионе также действует семь маршрутов научно-популярного туризма, направленных на профориентацию школьников и знакомство с достижениями науки и технологий. В общей сложности за 2025 год количество научных мероприятий превысило 200, а численность их участников - более 16 тысяч.

Чат-бот «Наукабот Нижний» доступен в Telegram по ссылке: https://t.me/DNTNiNobot. По информации разработчиков, функциональность сервиса будет расширяться: в боте появятся новые тематические разделы, инструменты для общения и знакомства участников, а также возможности для продвижения просветительских и научных инициатив.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.