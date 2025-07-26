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Общество

Новости НИА "Нижний Новгород" начали транслировать на digital-экранах города

28 июля 2025 13:28  [43] Общество
Новости НИА Нижний Новгород начали транслировать на digital-экранах города

Фото: Александр Воложанин

Актуальные новости НИА "Нижний Новгород" и "Нижегородской правды" (оба издания входят в состав Нижегородского областного информационного центра) начали транслироваться на цифровых экранах в разных частях столицы Приволжья.

Это стало возможно благодаря партнерству с агрегатором "Молния.инфо". Платформа собирает популярные сообщения из авторитетных источников, классифицирует их по тематикам и автоматически выводит наиболее востребованные заголовки на электронные табло в городе.

В Нижнем Новгороде размещено около 50 таких экранов. Новости чередуются с рекламой и обновляются ежедневно около полудня. Информационные блоки охватывают темы от городской жизни и экономики до культуры, спорта и происшествий. Выбор новостей осуществляется с учетом интересов аудитории, чтобы жители могли получать сжатую и актуальную информацию без необходимости обращаться к сайтам или соцсетям.

"Для нас это важный шаг. Теперь ключевые городские новости стали еще ближе к жителям. Это удобно и для горожан, которые получают информацию кратко и по делу, и для редакции — мы выходим за пределы интернета и получаем дополнительное внимание по всему городу", — прокомментировала главный редактор НИА "Нижний Новгород" Анастасия Назарова.

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