Новости НИА "Нижний Новгород" начали транслировать на digital-экранах города

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Актуальные новости НИА "Нижний Новгород" и "Нижегородской правды" (оба издания входят в состав Нижегородского областного информационного центра) начали транслироваться на цифровых экранах в разных частях столицы Приволжья.
Это стало возможно благодаря партнерству с агрегатором "Молния.инфо". Платформа собирает популярные сообщения из авторитетных источников, классифицирует их по тематикам и автоматически выводит наиболее востребованные заголовки на электронные табло в городе.
В Нижнем Новгороде размещено около 50 таких экранов. Новости чередуются с рекламой и обновляются ежедневно около полудня. Информационные блоки охватывают темы от городской жизни и экономики до культуры, спорта и происшествий. Выбор новостей осуществляется с учетом интересов аудитории, чтобы жители могли получать сжатую и актуальную информацию без необходимости обращаться к сайтам или соцсетям.
"Для нас это важный шаг. Теперь ключевые городские новости стали еще ближе к жителям. Это удобно и для горожан, которые получают информацию кратко и по делу, и для редакции — мы выходим за пределы интернета и получаем дополнительное внимание по всему городу", — прокомментировала главный редактор НИА "Нижний Новгород" Анастасия Назарова.
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