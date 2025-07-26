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Общество

Чемпионат "Абилимпикс" для ветеранов СВО стартовал в Казани

28 июля 2025 15:00  [95] Общество
Чемпионат Абилимпикс для ветеранов СВО стартовал в Казани

Фото: государственный фонд "Защитники Отечества"

В Казани стартовал первый в России чемпионат профессионального мастерства среди участников специальной военной операции — "Абилимпикс". Это событие стало частью масштабной программы социальной адаптации и профессиональной реабилитации ветеранов СВО.

Открытие деловой программы состоялось с пленарного заседания, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Института развития профессионального образования, Российского общества «Знание», а также крупнейшие работодатели страны.

Государственный фонд "Защитники Отечества" играет ключевую роль в возвращении ветеранов к мирной жизни. Организация выстраивает систему комплексной поддержки — от медицинской помощи до профессионального обучения и трудоустройства.

Фонд активно сотрудничает с государственными структурами, образовательными учреждениями и промышленными компаниями, чтобы находить новые возможности для социальной и профессиональной интеграции участников СВО.

Исполнительный директор фонда Юрий Хабров сообщил, что по инициативе организации начата разработка специализированного транспорта с ручным управлением — грузовиков и автобусов. Эти машины позволят ветеранам с ампутацией ног работать в сфере перевозок. Для них также будет организовано соответствующее обучение.

На площадке чемпионата продемонстрировали технику с ручным управлением, которую уже протестировали ветераны. Среди представленных машин — тягач, автобус, трактор и легковой автомобиль.

Заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин отметил, что поддержка профессионального развития ветеранов СВО — одна из приоритетных задач государства. По его словам, с 2024 года участникам СВО и их детям предоставлено первоочередное право поступления в колледжи и техникумы. Этой возможностью уже воспользовались более 20 тысяч человек по всей стране.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова подчеркнула, что движение "Абилимпикс" давно стало важной частью реабилитации людей с инвалидностью в России. Она выразила благодарность участникам и организаторам чемпионата и подчеркнула значимость его проведения в Год защитника Отечества.

По словам Перминовой, такие мероприятия позволяют ветеранам приобрести новые компетенции, а законодательная власть продолжает работу над расширением социальных гарантий для них и их семей.

О проектах, направленных на поддержку ветеранов, рассказали представители Российского общества "Знание" и Института развития профессионального образования. Проректор института Иоанн Клиндухов представил новую инициативу — профессию "архитектор творческого потенциала". Эти специалисты будут помогать ветеранам раскрывать свои креативные способности и находить себя в новых сферах.

Чемпионат среди участников СВО проводится впервые и реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. В соревнованиях участвуют более 400 человек — это конкурсанты, эксперты и сопровождающие.

Программа охватывает 15 компетенций, среди которых: веб-разработка, оператор БПЛА, фотография, ремонт автомобилей, резьба по дереву, вокальное исполнительство, массаж, поварское дело, промышленная робототехника, сборка и разборка электрооборудования, сварочные технологии, слесарное и столярное дело, электромонтаж и токарные работы на станках с ЧПУ.

Чемпионат "Абилимпикс" стал не только площадкой для демонстрации профессиональных навыков, но и символом нового этапа в жизни тех, кто отдал долг Родине.

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Теги:
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