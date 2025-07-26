Палаточный городок для трех тысяч паломников развернули в Дивееве

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В Дивееве завершили обустройство временного палаточного лагеря, рассчитанного на 3 тысячи паломников. Это часть масштабной подготовки к празднованию (0+) Дня памяти преподобного Серафима Саровского, который традиционно отмечается 1 августа.
В лагере установлено 45 больших палаток. Каждая вмещает до 80 человек, часть из них переоборудована под столовую, медпункт и склад. Гостям бесплатно предоставят двухразовое питание — обед и ужин, приготовленные на полевых кухнях.
На территории действуют общественные туалеты, душевые, умывальники, камеры хранения, зарядные станции для телефонов и контейнеры для мусора. Для удобства паломников в паломническом центре монастыря, в залах Троицкого собора и на Соборной площади организован доступ к Wi-Fi.
Безопасность во время торжеств обеспечивают сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и медики, которые будут работать круглосуточно. В организации быта и помощи паломникам задействовано 400 волонтеров. Они помогают при регистрации, выдают одеяла и питьевую воду, размещают вещи в хранилище и следят за порядком на территории лагеря.
К празднику также приурочено проведение православного молодежного форума "Радость моя" (0+). Это пятый межрегиональный форум, включающий образовательную программу, практику и этап грантового конкурса #РосмолодежьГранты.
Центральным событием 1 августа станет Божественная литургия (0+) на Соборной площади у стен монастыря. Начало в 9:00. Богослужение ежегодно собирает тысячи паломников из разных регионов России и других стран.
Трансляция будет доступна, в том числе, на сайте Нижегородской митрополии.
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