Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2025 20:24  [41] 8 человек выиграли гранты на обучение в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк"
28 июля 2025 19:35  [118] Палаточный городок для трех тысяч паломников развернули в Дивееве
28 июля 2025 19:01  [139] В НГЛУ прошла церемония открытия международного проекта "Летний институт"
28 июля 2025 18:06  [140] Нацпроекты открывают новые возможности для нижегородцев
28 июля 2025 17:46  [162] "Мокрый барьер" установили на Нижегородской станции аэрации
28 июля 2025 17:30  [164] Депутаты ЗСНО хотят ограничить продажу энергетиков на массовых мероприятиях
28 июля 2025 17:15  [174] Новое здание поликлиники №38 построят в Нижнем Новгороде за 1 млрд рублей
28 июля 2025 17:00  [190] Власти пообещали заделать ямы на Республиканской после обращений жителей
28 июля 2025 16:37  [139] Фестиваль "Время Первых. Первые среди Первых" объединил молодежь из четырех стран
28 июля 2025 15:40  [352] Более 31 млн рублей направили на ремонт Центральной улицы в Новинках
Общество

8 человек выиграли гранты на обучение в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк"

28 июля 2025 20:24  [41] Общество
8 человек выиграли гранты на обучение в нижегородском ИТ-кампусе Неймарк

Фото: Екатерина Пузырева

В ИТ-кампусе "НЕЙМАРК" стартовала новая волна образовательных возможностей: первые абитуриенты уже получили гранты, покрывающие до 100% стоимости обучения и проживания на весь период программы.

Финансовую поддержку получили поступающие на сетевые программы 2025–2026 учебного года. Конкурс проводился по пяти направлениям: специалитет по информационной безопасности, бакалавриат в сферах искусственного интеллекта и микроэлектроники, а также магистратуры по ИИ и цифровым двойникам в строительстве.

Отбор победителей проходит на основе портфолио, в которое абитуриенты включают свои достижения за последние три года. Дополнительно для некоторых программ требуется выполнение практических кейсов — они позволяют оценить прикладные знания и мотивацию соискателей.

На очном этапе абитуриенты презентовали свои решения перед экспертной комиссией. По итогам отбора восемь участников стали обладателями грантов, которые полностью покрывают расходы на обучение и проживание в кампусе.

Конкурс продолжается по ряду направлений. Подать заявку можно:

– до 5 августа — на специалитет по информационной безопасности в НГТУ;
– до 15 августа — на магистерскую программу "Цифровые двойники объектов строительства" в ННГАСУ;
– до 15 сентября — на магистратуру по ИИ в НИУ ВШЭ.

Подробности о программах и условиях участия размещены на официальном сайте кампуса "НЕЙМАРК".

"Более 80 абитуриентов уже претендуют на получение грантов. Это свидетельствует о высоком уровне интереса к региональному ИТ-образованию и серьезном кадровом потенциале Нижегородской области. Уверена, такие проекты помогут молодым специалистам раскрыть свой потенциал в ключевых направлениях цифровой экономики", — заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева.

Исполняющий обязанности ректора университета "НЕЙМАРК" Алексей Хабибуллин также отметил высокий уровень конкурсантов: "Мы вместе с партнёрами смогли создать программы, которые вызывают интерес у самых сильных абитуриентов со всей России. Конкурс грантов — это реальный шанс для них учиться на лучших условиях".

Проект кампуса реализуется в рамках масштабной федеральной программы. По поручению президента Владимира Путина в стране формируется сеть современных студенческих городков. К 2030 году в России планируется открыть 25 кампусов, к 2036-му — уже 40.

Первый такой объект уже построен в Москве на базе МГТУ им. Баумана. Остальные кампусы проектируются и возводятся с участием национального проекта "Молодёжь и дети", при поддержке федерального и региональных бюджетов, а также с привлечением внебюджетного финансирования.

Новая инфраструктура предполагает создание образовательной среды нового типа — с трансформируемыми аудиториями, коворкингами, местами для командной работы и общей культурой взаимодействия между студентами, преподавателями и исследователями.

На сегодняшний день отобраны 17 проектов в рамках двух федеральных конкурсов (в 2021 и 2022 годах). Ещё восемь были утверждены по отдельным поручениям президента — они будут реализованы в Забайкальском и Камчатском краях, Приморье, Бурятии, Мурманской и Смоленской областях, а также в Москве, на базе МГСУ и МГТУ "Станкин".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты ИТ-кампус "Неймарк" Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных