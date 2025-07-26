8 человек выиграли гранты на обучение в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк" Общество

Фото: Екатерина Пузырева

В ИТ-кампусе "НЕЙМАРК" стартовала новая волна образовательных возможностей: первые абитуриенты уже получили гранты, покрывающие до 100% стоимости обучения и проживания на весь период программы.

Финансовую поддержку получили поступающие на сетевые программы 2025–2026 учебного года. Конкурс проводился по пяти направлениям: специалитет по информационной безопасности, бакалавриат в сферах искусственного интеллекта и микроэлектроники, а также магистратуры по ИИ и цифровым двойникам в строительстве.

Отбор победителей проходит на основе портфолио, в которое абитуриенты включают свои достижения за последние три года. Дополнительно для некоторых программ требуется выполнение практических кейсов — они позволяют оценить прикладные знания и мотивацию соискателей.

На очном этапе абитуриенты презентовали свои решения перед экспертной комиссией. По итогам отбора восемь участников стали обладателями грантов, которые полностью покрывают расходы на обучение и проживание в кампусе.

Конкурс продолжается по ряду направлений. Подать заявку можно:

– до 5 августа — на специалитет по информационной безопасности в НГТУ;

– до 15 августа — на магистерскую программу "Цифровые двойники объектов строительства" в ННГАСУ;

– до 15 сентября — на магистратуру по ИИ в НИУ ВШЭ.

Подробности о программах и условиях участия размещены на официальном сайте кампуса "НЕЙМАРК".

"Более 80 абитуриентов уже претендуют на получение грантов. Это свидетельствует о высоком уровне интереса к региональному ИТ-образованию и серьезном кадровом потенциале Нижегородской области. Уверена, такие проекты помогут молодым специалистам раскрыть свой потенциал в ключевых направлениях цифровой экономики", — заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева.

Исполняющий обязанности ректора университета "НЕЙМАРК" Алексей Хабибуллин также отметил высокий уровень конкурсантов: "Мы вместе с партнёрами смогли создать программы, которые вызывают интерес у самых сильных абитуриентов со всей России. Конкурс грантов — это реальный шанс для них учиться на лучших условиях".

Проект кампуса реализуется в рамках масштабной федеральной программы. По поручению президента Владимира Путина в стране формируется сеть современных студенческих городков. К 2030 году в России планируется открыть 25 кампусов, к 2036-му — уже 40.

Первый такой объект уже построен в Москве на базе МГТУ им. Баумана. Остальные кампусы проектируются и возводятся с участием национального проекта "Молодёжь и дети", при поддержке федерального и региональных бюджетов, а также с привлечением внебюджетного финансирования.

Новая инфраструктура предполагает создание образовательной среды нового типа — с трансформируемыми аудиториями, коворкингами, местами для командной работы и общей культурой взаимодействия между студентами, преподавателями и исследователями.

На сегодняшний день отобраны 17 проектов в рамках двух федеральных конкурсов (в 2021 и 2022 годах). Ещё восемь были утверждены по отдельным поручениям президента — они будут реализованы в Забайкальском и Камчатском краях, Приморье, Бурятии, Мурманской и Смоленской областях, а также в Москве, на базе МГСУ и МГТУ "Станкин".