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Общество

Фестиваль "Время Первых. Первые среди Первых" объединил молодежь из четырех стран

28 июля 2025 16:37  [79] Общество
Фестиваль Время Первых. Первые среди Первых объединил молодежь из четырех стран

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

Участники профильной смены «Время Первых. Первые среди Первых», которая проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», познакомились с культурой разных стран и языками на фестивале международных культур. В гости к ребятам в детский центр «Лазурный» приехали участники Международного клуба дружбы, созданного на базе молодёжного центра «Высота».

«Очень важно знакомить молодое поколение с культурой разных стран, с раннего возраста учить взаимоуважению, пониманию и дружбе. И в год, когда наш регион станет точкой сбора молодёжи со всего мира, мы не могли не познакомить гостей из Международного клуба дружбы с ребятами-участниками смены Первых! Такой опыт оказался очень полезен и интересен всем: каждый смог пообщаться с иностранцами, узнать больше об их культуре и жизни, а иностранные студенты получили возможность поделиться с детьми своим опытом и знаниями. Надеемся, что включим эту практику в следующие наши проекты и будем продолжать развивать международную дружбу», – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Студенты из Нигерии, Египта и Ирака привезли свою программу с прикладными и творческими мастер-классами по зумбе, оригами, футболу, восточным танцам.

«Сегодня я проводил мастер-класс по оригами, где учил ребят делать из бумаги бабочек и сердечки. Мы отлично провели время. Это был мой первый опыт работы с подростками, и получилось очень хорошо, красиво и полезно. Я желаю каждому участнику удачи в учёбе, в жизни и во всём! И надеюсь увидеться снова», – поделился впечатлениями Аланд из Курдистана (Ирак).

Финальной точкой фестиваля стало вечернее мероприятие, во время которого участники познакомились в формате тематического верёвочного курса с культурой разных стран и поиграли в традиционные игры.

Также в течение всей смены для ребят проводятся занятия по иностранным языкам: французскому, немецкому, арабскому, китайскому.

«На фестивале я смогла спокойно поговорить с иностранцами и узнать чуть больше о том, как они живут и проводят время дома. Я учила английский, и это стало крутой практикой для меня. Днём были интересные мастер-классы, благодаря которым мы узнали о разных культурах. Я бы хотела чаще видеть иностранных гостей на мероприятиях, чтобы общаться ещё больше», – рассказала участница направления «Медиа» из Нижнего Новгорода Анастасия Заруба.

Фестиваль международных культур прошёл в преддверии Слёта Всемирного фестиваля молодёжи, который этой осенью состоится в Нижнем Новгороде и примет 2 тысячи молодых людей со всего мира.

Организаторами смены являются молодёжный центр «Высота» и региональное отделение Движения Первых при поддержке министерства молодежной политики и министерства образования и науки.

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Теги:
Молодежь Нацпроект
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