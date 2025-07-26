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Экономика

Количество открытых в первом полугодии вкладов увеличилось в 2 раза

28 июля 2025 16:52  [73] Экономика
Количество открытых в первом полугодии вкладов увеличилось в 2 раза

С начала 2025 года открыто более 530 000 вкладов физических лиц, это больше, чем за тот же период прошлого года в 2 раза, сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Объем размещенных средств составил 487 млрд рублей. 

Чаще всего депозиты в 2025 году открывали в Москве (247 млрд рублей, рост по сравнению с первым полугодием прошлого года в 1,7 раза), Санкт-Петербурге (41,6 млрд рублей, в 2 раза), Нижнем Новгороде (27 млрд рублей, в 1,6 раза), Краснодаре (около 20 млрд рублей, +25%) и Самаре (15 млрд рублей, в 1,6 раза). 

В топ-10 также вошли Ростов-на-Дону (14,5 млрд рублей, +20%), Уфа (10,5 млрд рублей, в 1,7 раза), Воронеж (10,5 млрд рублей, в 2 раза), Пенза (10 млрд рублей, в 1,3 раза) и Челябинск (10 млрд рублей, в 2 раза).  

«Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ и соответствующую динамику процентных ставок на рынке вкладов, депозиты остаются одним из наиболее понятных и востребованных инструментов сбережения, особенно в условиях рыночной волатильности. В 2025 году чаще всего клиенты при размещении средств отдают предпочтение коротким срокам – практически в половине случаев, с учетом этого расширены возможности выбора краткосрочных вкладов двумя и четырьмя месяцами», – рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По состоянию на конец июня банк занял 10-е место по объему пассивов в рэнкинге аналитической компании Frank RG, продвинувшись на 2 позиции по сравнению с прошлым годом.

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Теги:
Банки вклады
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