Количество открытых в первом полугодии вкладов увеличилось в 2 раза Экономика

С начала 2025 года открыто более 530 000 вкладов физических лиц, это больше, чем за тот же период прошлого года в 2 раза, сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Объем размещенных средств составил 487 млрд рублей.

Чаще всего депозиты в 2025 году открывали в Москве (247 млрд рублей, рост по сравнению с первым полугодием прошлого года в 1,7 раза), Санкт-Петербурге (41,6 млрд рублей, в 2 раза), Нижнем Новгороде (27 млрд рублей, в 1,6 раза), Краснодаре (около 20 млрд рублей, +25%) и Самаре (15 млрд рублей, в 1,6 раза).

В топ-10 также вошли Ростов-на-Дону (14,5 млрд рублей, +20%), Уфа (10,5 млрд рублей, в 1,7 раза), Воронеж (10,5 млрд рублей, в 2 раза), Пенза (10 млрд рублей, в 1,3 раза) и Челябинск (10 млрд рублей, в 2 раза).

«Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ и соответствующую динамику процентных ставок на рынке вкладов, депозиты остаются одним из наиболее понятных и востребованных инструментов сбережения, особенно в условиях рыночной волатильности. В 2025 году чаще всего клиенты при размещении средств отдают предпочтение коротким срокам – практически в половине случаев, с учетом этого расширены возможности выбора краткосрочных вкладов двумя и четырьмя месяцами», – рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По состоянию на конец июня банк занял 10-е место по объему пассивов в рэнкинге аналитической компании Frank RG, продвинувшись на 2 позиции по сравнению с прошлым годом.