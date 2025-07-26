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Общество

Нацпроекты открывают новые возможности для нижегородцев

28 июля 2025 18:06  [97] Общество
Нацпроекты открывают новые возможности для нижегородцев

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области, как и по всей России, продолжается масштабная реализация новых национальных проектов, стартовавших в начале 2025 года. Они стали логичным продолжением и развитием предыдущих инициатив, реализованных с 2019 по 2024 год по поручению Президента страны, и задают стратегический курс на будущее.

Одним из ключевых направлений стал нацпроект "Кадры". В его рамках ведется комплексная модернизация службы занятости: привычные центры занятости трансформируются в современные кадровые центры нового формата под брендом "Работа России". Сегодня в регионах уже функционирует свыше 900 таких учреждений, предоставляющих жителям актуальные инструменты для трудоустройства и профессионального роста.

Значительные изменения происходят и в сфере образования и развития молодёжи. Нацпроект "Молодёжь и дети" охватывает широкий спектр задач — от строительства новых школ до поддержки молодых учёных. С начала его реализации по всей стране было построено более 1600 современных образовательных учреждений, обновлено свыше 156 молодёжных центров, а также создано более 940 лабораторий, где юные исследователи работают под руководством опытных наставников.

Центральной инициативой в этом направлении стала программа "Профессионалитет". Её цель — сделать среднее профессиональное образование более современным и соответствующим требованиям рынка труда. В рамках программы уже открылись более 1400 колледжей в 86 регионах страны, где студенты получают востребованные знания и навыки.

Не остаётся без внимания и городская инфраструктура. По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" ведётся активное благоустройство дворов и общественных пространств. Уже преобразовано более 40 тысяч дворовых территорий, что способствует созданию комфортной и безопасной городской среды, ориентированной на потребности жителей.

Нацпроект "Семья" направлен на повышение качества медицинского обслуживания детей. Более 2700 детских поликлиник прошли модернизацию: они оснащаются современным оборудованием и становятся удобнее для маленьких пациентов и их родителей. Ещё одним значимым направлением стала программа "Пушкинская карта". С её помощью молодёжь от 14 до 22 лет получает бесплатный доступ к более чем 45 тысячам культурных мероприятий по всей стране.

Развитие транспортной доступности — ещё один приоритет. В рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" модернизируются региональные аэропорты, что позволяет расширить маршрутную сеть и сделать авиаперелёты более удобными и доступными. Уже обновлено 35 аэропортов, включая как крупные международные хабы, так и небольшие региональные авиаузлы.

Чтобы рассказать о масштабных изменениях, которые происходят благодаря нацпроектам, АНО "Национальные приоритеты" запустила информационную кампанию под названием "Что стоит за этим знаком". Её цель — показать, как конкретные инициативы преобразуют повседневную жизнь людей.

По словам генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной, знак "Национальные проекты России" стал символом прогресса и созидания.

"За этим знаком раскрываются горизонты, реализуются идеи, развивается наука, осваиваются технологии, формируются новые профессионалы, преображаются города, крепнет здоровье и расцветает культура", — отметила она. — "Мы хотим на конкретных примерах показать, как нацпроекты влияют на жизнь каждого: строятся школы, обновляются дворы, открываются молодёжные центры и оснащаются детские поликлиники. Каждый проект — это реальные перемены, делающие жизнь насыщеннее и комфортнее".

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Теги:
Нацпроект Социальные проекты Стратегия развития
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