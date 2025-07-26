Участника запрещенной украинской организации задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ФСБ по региону

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно с УМВД по Нижнему Новгороду и Центром по противодействию экстремизму пресекли незаконную деятельность представителя украинской организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"", признанной нежелательной на территории России 25 ноября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.

Правоохранители установили, что житель Нижнего Новгорода принимал участие в собраниях этой структуры, занимался подготовкой и публичным распространением агитационных материалов, а также оказывал финансовую поддержку организации.

На основании материалов, собранных УФСБ, Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В его жилище проведён обыск. Изъяты средства связи, компьютерная техника, а также религиозные и агитационные материалы, связанные с деятельностью запрещённой организации.

Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются. Цель — установить другие эпизоды противоправной деятельности и возможных соучастников.