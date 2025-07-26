Никитин обсудил с главой Минтранса развитие дорожной сети в Нижегородской области Политика

Фото: t.me/glebnikitin_nn

Губернатор Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным. Темой разговора стало развитие и поддержание дорожной сети региона, сообщается в телеграм-канале главы Нижегородской области.

По словам губернатора, за время реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" удалось привести в нормативное состояние около 6 000 километров трасс. Еще около 100 километров было построено или реконструировано. Работа продолжается в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Отдельное внимание на встрече уделили использованию механизмов государственно-частного партнерства при строительстве обходов и дублёров центральных магистралей. Эти объекты должны стать частью транспортного каркаса Нижегородской агломерации на горизонте 30-50 лет.

"С обходами будут связаны и новые точки роста в жилищном строительстве, появится лучшая связанность территорий — в том числе с другими регионами. Это повысит логистический потенциал и даст импульс экономическому росту", — отметил Никитин.

Он также подчеркнул, что Нижегородская область активно задействует все доступные меры федеральной поддержки. В рамках проекта по развитию городского электрического транспорта уже реконструировано 82 километра трамвайных путей, обновлены три тяговые подстанции, закуплено 102 трамвая, включая два трёхсекционных особо большого класса.

"Благодаря поддержке Минтранса России обновлен парк автобусов, закуплены электробусы. Продолжаем развивать межрегиональные авиаперевозки и сеть речного пассажирского сообщения", - заключил Никитин.