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Общество

В НГЛУ прошла церемония открытия международного проекта "Летний институт"

28 июля 2025 19:01  [112] Общество
В НГЛУ прошла церемония открытия международного проекта Летний институт

Фото: пресс-служба НГЛУ имени Н.А. Добролюбова

28 июля 2025 года в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова в торжественной обстановке состоялась церемония открытия международного проекта-погружения "Летний институт для молодых преподавателей и исследователей" по направлению "Социальные науки".

Проект объединил 25 молодых преподавателей и исследователей, представляющих 22 организации из 12 стран мира: Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика, Индийская Республика, Республика Беларусь, Молдова, Республика Узбекистан, Киргизия, Сербия, Республика Таджикистан, Малайзия, Индонезия, Южная Корея. В дистанционном формате к проекту также подключается участник из Эфиопии.

Конкурс в сезоне-2025 был как никогда велик: более двух человек на место. Заявки на участие поступили из 17 стран мира.

Участников поприветствовала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. В своем видеообращении она отметила, что за 3 года реализации проекта уже 328 преподавателей стали участниками "Летнего института". А в этом году проект стал еще более обширным, увеличен охват регионов – на базе пяти университетов нашей страны будут проходить обучение 125 молодых преподавателей и исследователей.

Важность таких проектов, как Летний институт, для построения межкультурного диалога и развития международных связей региона, подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Исполняющий обязанности ректора Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Никита Авралев отметил необходимость укрепления образовательных и культурных связей, а также важность развития диалога НГЛУ с вузами разных стран.

Он особо отметил символизм момента: именно 28 июля стартовал в 1958 году первый для страны Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который стал важной вехой в укреплении дружбы народов и развитии мультикультурных проектов.

Молодые преподаватели и исследователи присоединились к блиц-панельной дискуссии «Летний институт: сегодня и завтра», где в формате открытого диалога обсудили возможности интеграции в региональные научно-образовательные и культурно-просветительские продукты.

Спикерами дискуссии выступили Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода Артур Штоян и руководитель Молодежного центра карьеры Нижегородской области Елизавета Ляшкова.

В следующие 12 дней участников Летнего института ждет обучение по программе "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде". Они разработают командные проекты, направленные на расширение научно-образовательного и социокультурного сотрудничества.

Для участников также подготовлен уникальный ArtScience-марафон-знакомство с культурным, исследовательским и образовательным ландшафтом региональных столиц России: Нижнего Новгорода, Казани и Саранска. Участники получают беспрецедентную возможность узнать и полюбить 100% настоящую Россию, вдохнуть ее неповторимый колорит и гостеприимство.

Проект реализуется по государственному заданию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации при всесторонней поддержке Федерального государственного автономного научного учреждения "Центр социологических исследований" ("Социоцентр").

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Теги:
Вузы НГЛУ Образование
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