Бетономешалка и маршрутка столкнулись в Нижнем Новгороде: начата проверка

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Бетономешалка столкнулась с маршруткой Т-301 на Ореховской улице Нижнего Новгорода 28 июля. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства при оказании услуг.
Ранее сообщалось, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль смертельное ДТП с байкером в Кстове.
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