Бетономешалка и маршрутка столкнулись в Нижнем Новгороде: начата проверка Происшествия

Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород"

Бетономешалка столкнулась с маршруткой Т-301 на Ореховской улице Нижнего Новгорода 28 июля. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства при оказании услуг.

Ранее сообщалось, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль смертельное ДТП с байкером в Кстове.