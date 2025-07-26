Девять нижегородских компаний стали лауреатами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" Экономика

Девять нижегородских компаний стали лауреатами окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года», которая организована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Премия «Экспортер года» позволяет отметить компании, которые эффективно работают с внешними рынками. Ежегодно нижегородцы входят в списки лучших. Так, в прошлом году шесть региональных предприятий заняли призовые места, в этом году – девять. В число победителей окружного этапа конкурса вошли представители химической, деревообрабатывающей отраслей, а также производители торгового оборудования», – рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Победителей выбирали по таким критериям, как объем экспорта, наличие международных сертификатов, наличие сайта на иностранных языках, публикации в СМИ и участие в международных выставках

Премия присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые достигли наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

В число лауреатов окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» 2025 года вошли:

- АО «Волга» (целлюлозно-бумажный комбинат), третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»;

- ООО «Репер НН» (офтальмологическая продукция), третье место среди МСП в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»;

- АО «НМЖК» (масложировой комбинат), первое место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»;

- АО «Атомстройэкспорт» (строительная деятельность), второе место в номинации «Трейдер года»;

- ООО «ГеоСМ» (производство геосинтетических материалов), третье место в номинации «Новая география»;

- ООО «ТММ-Криолайн» (торговое оборудование), третье место среди МСП в номинации «Прорыв года»;

- ООО «ГК Заволжский ДОЗ» (производство домов из клееного бруса), третье место среди МСП в номинации «Ответственный экспортер ESG»;

- директор по экспорту ООО «Компания Хома» (производство полимерных дисперсий, клеевых и лакокрасочных систем) Ольга Королёва, которая заняла второе место в номинации «Лучшая женщина-экспортер»;

- ИП Котов А.Н. (производство деревянных игрушек), первое место среди МСП в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Церемония награждения победителей окружного этапа состоится 27 августа в Чебоксарах.

Компании, которые заняли первое место в окружном этапе (от Нижегородской области - АО «НМЖК» и ИП Котов А.Н.), будут бороться за звание лучших среди всех компаний на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа пройдет на Международном экспортном форуме «Сделано в России» 21 октября 2025 года при участии представителей Правительства РФ.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры.

Напомним, премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Конкурс проводится при поддержке ВЭБ. РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.

Фото: РЭЦ