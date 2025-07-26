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Общество

В Билайне рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жару

29 июля 2025 10:38  [118] Общество
В Билайне рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жару

Фото: пресс-служба "Билайна"

После холодных дней наконец-то наступило настоящее лето — и радуясь ему, легко забыть о безопасности. При этом защитить от перегрева себя проще, чем свой телефон, а он от жары может терять в функциональности и даже ломаться. Объясняем, как безопасно пользоваться смартфоном в такую погоду и что делать, если он всё-таки перегрелся.

Нагревание смартфона приводит к временному отказу некоторых функций и снижает его производительность, а также усиливает износ компонентов и ускоряет деградацию аккумулятора. В числе возможных последствий сильного перегрева — искажение цветов дисплея и необратимое выгорание пикселей, повреждение процессора, памяти и материнской платы, вздутие и даже возгорание аккумулятора. Однако всего этого можно избежать, если соблюдать несложные правила.

Вот главное: не оставляйте смартфон там, где он может перегреться. Например, рядом с духовкой, микроволновкой и другой техникой, выделяющей тепло, а также под влиянием прямых солнечных лучей — на подоконниках, скамейках, в автомобильных и велосипедных держателях. И даже просто в закрытом салоне авто, потому что на солнце некоторые его элементы могут раскаляться до 60–90 градусов.

Кроме того, в сильную жару важно меньше расходовать энергию смартфона. Для этого закройте фоновые приложения, уменьшите яркость и сократите время работы с включенным экраном. От звонков и интернет-сессий дольше 15–20 минут лучше отказаться.

Особого внимания в жаркую погоду требует процесс зарядки. Не пользуйтесь непроверенными зарядными устройствами. На время зарядки вынимайте гаджет из чехла. Лучше при этом не держать его в сумке или кармане, а положить на открытую поверхность, хорошо отводящую тепло, например, металлическую.

Не заряжайте смартфон более чем на 90%. Если используете режим «быстрой зарядки», делайте это в несколько приемов — по 10–15 минут. Такой режим ускоряет зарядку за счет экстремальных нагрузок на аккумулятор, кабель и блок питания. В жару они могут оказаться критическими для состояния девайса, так что важно давать ему возможность и время стабилизироваться.

При пользовании и зарядке проверяйте температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства. Если они обжигающе горячие, если смартфон выдает ошибку зарядки, сообщает о превышении температуры, начинает странно себя вести или отключается, нужно максимально быстро его остудить.

Для этого отключите его от сети, выключите, снимите чехол и переместите его в тень, желательно под вентиляцию. Не кладите его в холодное место, не используйте лёд или воду, даже если смартфон водостойкий. Резкие перепады температуры приводят к скоплению конденсата и микротрещинам — то есть могут быть губительны для деталей устройства и специальных покрытий.

После того, как смартфон вернется к нормальной температуре, можно продолжать им пользоваться, соблюдая правила безопасности. Если же он часто перегревается без видимых причин, стоит проверить его на вирусы или отнести на диагностику — дело может быть в батарее или системе охлаждения.

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