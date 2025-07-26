Нижний Новгород вдохновляет режиссёров: в городе сняты десятки фильмов Культура и отдых

Фото: KION

Нижний Новгород давно стал не только культурным центром Поволжья, но и популярной локацией для съёмок кино и сериалов. Уникальное сочетание архитектурных эпох, живописные набережные и узнаваемые городские пейзажи делают его идеальной декорацией как для исторических драм, так и для современных или даже футуристических сюжетов.

За последние годы здесь было снято более 90 проектов. Среди них — как уже полюбившиеся зрителям фильмы, так и ожидаемые премьеры. Один из таких — сериал "Три сестры" (18+), который появится в онлайн-кинотеатре KION от МТС уже 1 августа.

"Три сестры" (2025) 18+

Главные героини — Ира, Оля и Маша — мечтают уехать из родного Нижнего Новгорода в Москву. Каждая из них ищет свой путь: карьера, новая жизнь или просто стремление к свободе. Их планы нарушает неожиданное возвращение матери Татьяны из отпуска не в одиночестве, а в компании молодого спутника.

Женщина, посвятившая жизнь детям и работе, решает наконец-то пожить для себя. Однако дочери уверены, что её новый избранник — охотник за деньгами. Татьяна владеет ювелирным бизнесом, и сестры подозревают, что мужчина хочет воспользоваться её положением. Чтобы уберечь мать, им приходится задержаться в городе. Главную роль исполнила Лариса Гузеева. Съёмки проходили на улицах Нижнего Новгорода.

"Я худею" (2018) 18+

В этой комедии Аня, работающая кондитером, сталкивается с предательством возлюбленного, который бросает её из-за лишнего веса. Это становится началом её личного пути трансформации. Однако, несмотря на усилия, героиня понимает, что внешние перемены не решают внутренних проблем.

Фильм Алексея Нужного не только переосмысливает жанр спортивной драмы, но и показывает Нижний Новгород с новой стороны. В кадре — набережная Федоровского, площадь Минина и баржи на Волге.

"Пара из будущего" (2021) 18+

Алексей Нужный вновь обращается к Нижнему Новгороду, но на этот раз переносит действие в 2040 год. Женя и Саша, уставшие от брака, получают шанс вернуться в прошлое и разлучить самих себя. Но молодые влюблённые решают бороться за свою любовь.

В фильме появляются как реальные городские локации, так и их футуристические версии — например, изменённый театр им. Горького. Проект стал частью празднования 800-летия города.

"Злые люди" (2025) 16+

Сюжет детективного сериала разворачивается в Нижнем Новгороде конца XIX века. Город готовится к крупнейшей ярмарке, но внезапное убийство влиятельного дворянина нарушает привычный уклад. Расследование ведёт сыщик Алексей Лыков, которому предстоит распутать серию загадочных преступлений.

Съёмки проходили в исторических локациях — на Верхне-Волжской набережной, в усадьбе купца Рукавишникова, а также в окрестностях города и других регионах, сохранивших атмосферу той эпохи.

"Камбэк" (2025) 18+

В центре сюжета — мужчина без имени и прошлого, который очнулся в больнице с амнезией. Он вынужден выживать на улицах города, пока школьники не решают помочь ему вспомнить, кто он такой. Один из них — школьная повариха, которая подкармливает героя. События происходят в 2004 году.

В главных ролях — Александр Петров и Алексей Чадов. Нижний Новгород здесь выступает не только фоном, но и самостоятельным персонажем, отражающим атмосферу начала нулевых.

"Жмурки" (2005) 18+

Культовая криминальная комедия Алексея Балабанова была снята в Нижнем Новгороде. Главные герои — мелкие бандиты Сергей и Саймон — получают задание от криминального авторитета, но всё идёт не по плану. Их приключения наполнены чёрным юмором и абсурдом.

Балабанов, хорошо знавший город, использовал его локации с особым вкусом. Ковалихинские бани превратились в морг, а стадион "Водник", церковь Илии Пророка и набережная Федоровского стали узнаваемыми символами фильма.

Нижний Новгород продолжает вдохновлять режиссёров и зрителей, оставаясь одним из самых киногеничных городов России.