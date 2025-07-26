Будущие энергетики выбирают Эн+ Общество

Фото: Р.Басырова/пресс-служба «Эн+ Тепло Волга»

«Энергетика – это двигатель современной экономики. Благодаря людям, которые работают в энергетике, функционирует всё, к чему мы привыкли: от смартфонов до транспорта, от бытовой техники до заводов», - так считает будущий инженер по техносферной безопасности Дмитрий Макаров.



На днях вместе с сокурсниками из Ивановского государственного энергетического университета он завершил оплачиваемую производственную практику на предприятиях «Эн+ Тепло Волга».



«В бюро охраны труда и промышленной безопасности ООО «Теплосети» очень хороший коллектив. Мои будущие коллеги помогали осваиваться на практике, подробно объясняли тонкости рабочих процессов», - поделился Дмитрий.



Также будущему энергетику из Центрального федерального округа понравился благоустроенный, современный Нижний Новгород, в котором созданы все условия для жизни и работы. Дмитрий Макаров надеется окончить университет с «отличием» и устроиться на работу по своей специальности на предприятия «Эн+ Тепло Волга».



Студенту 3 курса Энергоуниверситета по специальности «автоматизация технологических процессов и производств» Дмитрию Морозову пройти практику на Автозаводской ТЭЦ рекомендовали его друзья из вуза.



«Очень понравилось отношение персонала и руководства Автозаводской ТЭЦ к практикантам. Нам поставили конкретные задачи в работе, помогали, объясняли. После окончания университета буду работать по специальности, и одним из вариантов трудоустройства рассматриваю Автозаводскую ТЭЦ. Энергетики обеспечивают нас всеми необходимыми ресурсами. Люди этой профессии очень важны стране», - подчеркнул Дмитрий Морозов.



Всего летнюю производственную практику на предприятиях «Эн+ Тепло Волга» проходят почти 60 студентов вузов и техникумов. Ребята поделились, что одним из факторов принятия решения стало знакомство с сотрудниками на Дне открытых дверей и ярмарках вакансий. «После того, как нам рассказали о преимуществах для молодых специалистов Эн+, не осталось сомнений в выборе предприятия для последующего трудоустройства», - сказали будущие энергетики.



Сотрудники «Эн+ Тепло Волга» на постоянной основе ведут профориентационную работу в школах, презентуют возможности для наших сотрудников в техникумах и вузах, - отмечает директор по персоналу филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Ольга Дворцова.



«Вопросы мотивационной поддержки и обеспечения социальных гарантий - одни из самых популярных не только у соискателей, но и у родителей выпускников школ, техникумов, вузов. «Эн+ Тепло Волга» предоставляет талантливым ребятам целевые договоры на обучение, гарантирует оплачиваемую практику и трудоустройство. Также у студентов есть возможность принять участие в Стипендиальной программе компаний Эн+ и РУСАЛ. Помимо этого, для сотрудников компании действуют бонусы и льготы: компенсация стоимости обучения в вузах, ДМС, скидки на занятия спортом в ФОКах, санаторно-курортное лечение, скидки до 90% на оплату летнего отдыха детей и многое другое», - поделилась Ольга Дворцова.



Получить профессию энергетика можно и в Нижнем Новгороде. Так, для будущих специалистов энергетической отрасли (выпускников 9 классов) открыт набор в Нижегородском техникуме городского хозяйства и предпринимательства по самым востребованным в энергетике специальностям:

- электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация;

- теплоснабжение и теплотехническое оборудование;

- водоснабжение и водоотведение;

- сварщик.

Документы для поступления в техникум принимаются до 15 августа 2025 года.