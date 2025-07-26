Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника пройдут в Нижнем Новгороде Общество

Праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, пройдут с 1 по 3 августа 2025 года в Нижнем Новгороде (0+).

Спортивно-музыкальный праздник для всей семьи в честь Дня железнодорожника состоится 2 августа. Мероприятие вновь пройдёт в парке культуры и отдыха имени 1 мая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 31, м. Чкаловская.

Мероприятие включает в себя обширную развлекательную программу со спортивными разминками, детскими мастер-классами и активностями, музыкальный концерт творческих коллективов Центрального дворца культуры железнодорожников. Главным событием дня станет благотворительный забег «Достигая цели!», собранные средства от которого будут перечислены на помощь тяжелобольными детям. Начало праздника в 09:30. Вход свободный для всех желающих.

Начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский подчеркнул, что День железнодорожника объединяет специалистов разных профессий: инженеров, машинистов, диспетчеров, проводников, строителей и многих других. Все они, по его словам, вносят значительный вклад в развитие отрасли, обеспечивая стабильное функционирование железных дорог, своевременную доставку грузов и перевозку пассажиров. Он пригласил всех желающих присоединиться к празднованию.

Детская железная дорога Нижнего Новгорода приглашает всех посетить праздничные мероприятия 2 и 3 августа. Так, 2 августа все желающие могут отправиться по маршруту Родина – Пушкино – Счастливая – Родина совершенно бесплатно. 3 августа перед каждым отправлением в рейс будет проводиться развлекательная анимационная программа для детей, а проезд вновь станет платным.

В мкр. Сортировочный (площадь перед Инженерным центром, ул. Гороховецкая, д. 12) 3 августа в 10:30 пройдет торжественный митинг у памятника «Воинам-железнодорожникам», в 11:00 начнётся праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов Центрального дворца культуры железнодорожников.

Напомним, с 1 по 3 августа Горьковская магистраль организовала бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы» о подвигах героев-железнодорожников. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году железнодорожной славы в ОАО «РЖД» и Дню железнодорожника.

В Нижнем Новгороде показы будут проходить в двух кинотеатрах, расположенных в торговых центрах «Золотая миля» (ул. Коминтерна, д. 105) и «Индиго Life» (Казанское шоссе, д. 11). 1 августа сеансы начинаются в 19:00, 2 и 3 августа – в 17:00. Возрастная категория фильма – «18+».